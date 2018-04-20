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Güney Ve Kuzey Kore Liderleri Arasında Özel Telefon Hattı Kuruldu!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in gelecek hafta yapacakları zirve öncesi birbirleriyle daha iyi iletişim için özel telefon hattı kuruldu.

Güney Ve Kuzey Kore Liderleri Arasında Özel Telefon Hattı Kuruldu!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in gelecek hafta yapacakları zirve öncesi birbirleriyle daha iyi iletişim için özel telefon hattı kuruldu.

20 Nisan 2018 Cuma 10:14
Güney Ve Kuzey Kore Liderleri Arasında Özel Telefon Hattı Kuruldu!


Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in gelecek hafta yapacakları zirve öncesi birbirleriyle daha iyi iletişim için özel telefon hattı kuruldu.

Seul Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ikili zirvenin daha sağlıklı olması amacıyla iki liderin
görüşebilmesi için özel telefon hattı kurulduğu bilgisi verildi.

Diplomaside "kırmızı hat" olarak tabir edilen özel telefon hattıyla, yanlış anlaşılmaların azaltılmasının planlandığı belirtildi.

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Zirve, 27 Nisan'da Panmunjom'un güney tarafında "Barış Evinde" (Peace House) yapılacak.

Kuzey ve Güney Kore zirveleri en son 2000 ve 2007 yıllarında Pyongyang'da yapılmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim'in Moon ile görüşmesinin ardından haziran ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.

 

Son Güncelleme: 20.04.2018 15:14
Anahtar Kelimeler:
GüneyKuzeyKoreözelTelefonHat
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