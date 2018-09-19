Güney Ve Kuzey Kore Liderinden “Barış Çabalarını Sürdürme“ Sözü

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya gelen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, barış için ortak çabalarını sürdürme sözü verdi.



Yonhap ajansının haberine göre, Moon ve Kim, zirve görüşmelerinin ilk gününün ardından resmi akşam yemeğinde bir araya geldi.



İki lider, zorluklara ve potansiyel sorunlara rağmen barış ve ortak refah için ortak çabalarını sürdüreceklerini dile getirdi.



Kim Jong-un ile yapacağı zirve ve 3 günlük ziyaret çerçevesinde bugün Pyongyang'a giden Moon Jae-in, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve barışın tesisinin önemli gündem maddeleri olduğunu ifade etti.



Kuzey Kore lideri Kim ile aralarında güven ve dostluk ilişkisi olduğunu belirten Moon, "Barış ve nükleer silahların yok edilmesi süreci yeni başladı. Kimsenin tecrübe etmediği bir gelecek inşa edebiliriz." dedi.



Yemekte konuşan Kim de Moon ile görüşmesinin, Koreler arası ilişkiler ve barışa ilişkin dönüm noktası olan gelişmeleri takip eden Kore halkı için "tarihi bir fırsat" olacağını belirtti.



Moon ile 27 Nisan'da sınırdaki Panmunjom köyünde yaptıkları görüşmede varılan anlaşmaya atıfta bulunan Kim Jong-un, "Ben ve Moon Jae-in, Panmunjom Deklarasyonu ile ilgili çeşitli konuları samimi ve açık görüşlü bir şekilde ele alacağız." diye konuştu.



Kim, aynı zamanda, Moon'a olan inancını dile getirerek, bunun barışçıl ve müreffeh bir Kore'ye doğru adımları hızlandıracağını da söyledi.



İki liderin, görüşmenin ikinci aşaması için bugün yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.



Kuzey Kore lideri Kim, Moon'u dün sabah saatlerinde Pyongyang'taki Sunan Uluslararası Havalimanı'nda karşılamıştı.



Burada kucaklaşan ikili, başkent caddelerinde bekleyen kalabalığı araçtan selamlayarak devlet konukevi Paekhwawon'a geçmişti.



Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Genel Merkezi binasında düzenlenen liderler arası görüşmenin ilk aşması ise dün yerel saatle 17.45'te sona ermişti.



Moon Jae-in'e Kuzey Kore ziyaretinde eşi Kim Jung-sook ile 110 civarında Güney Koreli yetkili eşlik ediyor. "Öncü ekip" olarak adlandırılan 90'ın üzerinde Güney Koreli yetkili ise pazar günü Pyongyang'a gitmişti.



Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.



ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.



