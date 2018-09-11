Güney Ve Kuzey Kore Arasındaki Ortak İrtibat Bürosu Açılıyor

Güney ve Kuzey Kore arasındaki ortak irtibat bürosunun cuma günü açılması için hazırlıkların yapıldığı bildirildi.



Birleşme Bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili, söz konusu irtibat bürosunun, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 18-20 Eylül'de Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenecek zirve öncesinde hizmete girmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

İki ülke arasında iletişimi artırmak üzere irtibat bürosu kurulmasını öngören plan, büroyu kimin işleteceği ve masraflarını kimin karşılayacağı konusunda uzlaşma sağlanamadığı için geçen ay ertelenmişti.



KORELER ARASINDA ALBAY DÜZEYİNDE ASKERİ GÖRÜŞME

Diğer yandan, Güney Kore Savunma Bakanlığı, iki Kore'nin, sınırdaki gerilimi azaltmak için alınacak tedbirleri görüşmek üzere perşembe günü askeri düzeyde çalışma toplantısı yapacağını açıkladı.

Perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanan ve albay düzeyindeki görüşmede, iki ülke arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) savaş kalıntılarının çıkarılması için ortak kazılar yapılması, deneme amaçlı olarak DMZ'den koruma görevlilerinin geri çekilmesi ve sınırdaki gerginliğin azaltılması gibi konuların ele alınacağı bildirildi.



KUZEY-GÜNEY YAKINLAŞMASI

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. İki liderin 18-20 Eylül'de, bu yılki üçüncü yüz yüze görüşmeyi yapması planlanıyor.



