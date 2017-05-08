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08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:16

Güney Sudan'daki İç Savaş

Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudanlı 1 milyondan fazla çocuğun daha ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Güney Sudan'daki İç Savaş
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BM:  "İÇ SAVAŞ NEDENİYLE 1 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK DAHA ÜLKELERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI"

 Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudanlı 1 milyondan fazla çocuğun daha ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

BM'nin çocuk ve sığınmacı krizi üzerine çalışan kurumları tarafından yapılan ortak açıklamada, "Güney Sudan'daki iç savaş nedeniyle 1 milyondan fazla çocuk daha ülkelerini terk etmek zorunda kaldı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Güney Sudan'dan kaçan sığınmacıların yüzde 62'sinin çocuklardan oluştuğu belirtilerek 75 bin sığınmacı çocuğun ise tek başına hayatta kalmaya çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca çocukların yüzde 75'inin okula gidemediği ve bu sayının dünya genelindeki en yüksek rakam olduğu kaydedildi.

Ülkede Aralık 2013-Ağustos 2015 döneminde yaşanan iç savaşta yaklaşık 50 bin kişi yaşamını yitirmiş, 2 milyondan fazla Güney Sudanlı evini terk etmek zorunda kalmıştı.

İç savaşın yanı sıra şiddetli kuraklığa bağlı kıtlığın da yaşandığı ülkede nüfusun yüzde 70'i gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarını temin edemiyor.

Güney Sudan'ı terk eden milyonlarca kişi de çevre ülkeler Sudan, Etiyopya, Uganda ve Kenya'ya sığınmaya devam ediyor.

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