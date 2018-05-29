Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105415
ALTIN
191.488
DOLAR
4.5875
STERLİN
6.0768
EURO
5.3080
Küçük Ercan ve dedesi bugün defnediliyor
KÜÇÜK ERCAN VE DEDESİ BUGÜN...
7 yaşındaki oğlunu öldüren Kunduracı, mahkemeye çıkarıldı
ÜÇ GÜN TUTUKLU KALACAK
Gönyeli'de 1 cinayet 2 ölüm, işte detaylar...
Son Dakika
GÖNYELİ'DEKİ CİNAYETİN DETAYLARI
Gönyeli cinayetinde bir aileden 2 kişi hayatını kaybetti!
Son Dakika
Oğlunu öldüren cani anne
banner282

Güney Koreli pop müzik grubu BTS ABD'de zirveye oturdu

Güney Koreli pop müzik grubu "Bangtan Boys" (BTS), ABD'deki albüm listelerinde zirveye oturan ilk K-pop grubu oldu.

Güney Koreli pop müzik grubu BTS ABD'de zirveye oturdu

Güney Koreli pop müzik grubu "Bangtan Boys" (BTS), ABD'deki albüm listelerinde zirveye oturan ilk K-pop grubu oldu.

29 Mayıs 2018 Salı 06:05
Güney Koreli pop müzik grubu BTS ABD'de zirveye oturdu

Güney Koreli pop müzik grubu "Bangtan Boys" (BTS), ABD'deki albüm listelerinde zirveye oturan ilk K-pop grubu oldu.

BBC'nin haberine göre, BTS'in bu ay çıkan yeni albümü "Love Yourself: Tear", albüm satışları, yükleme ve akış verileri değerlendirmeye alınan Billboard 200 müzik listesinde 1. sıraya oturdu.

banner277
BTS'in, Kore müziği ve dizilerinin dünya çapında yükselişe geçtiği "Kore Akımının" parçası K-pop dalında ABD albüm listelerinde zirveye oturan ilk grup olduğu belirtildi.

Billboard, "Love Yourself: Tear"in, "son 12 yılda zirveye oturan, daha çok yabancı bir dilin hâkim olduğu parçaların yer aldığı ilk albüm" olduğu da ifade edildi.

Tüm dünyada kendilerine ARMY olarak adlandıran hayran kitlesine sahip olan ve sosyal medyada 10 milyon takipçisi bulunan BTS, Jin, Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V ve Jungkook'dan oluşuyor.

Son Güncelleme: 29.05.2018 09:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
IMF Türkiye Masası eski şefi, İtalya’da Başbakan adayı
IMF Türkiye Masası eski şefi, İtalya’da Başbakan adayı
ABD kasırga mevsimine Alberto fırtınası’yla giriyor
ABD kasırga mevsimine Alberto fırtınası’yla giriyor
AB, tek kullanımlık plastikleri yasaklamayı planlıyor
AB, tek kullanımlık plastikleri yasaklamayı planlıyor
Lübnan'da hükümet kurma çalışmaları sürüyor
Lübnan'da hükümet kurma çalışmaları sürüyor
Fransa'da medyanın ve silah sanayinin önder ismi Dassault öldü
Fransa'da medyanın ve silah sanayinin önder ismi Dassault öldü
Rus Milyarder Abramoviç İsrail vatandaşı oldu
Rus Milyarder Abramoviç İsrail vatandaşı oldu
Avusturya'da sosyal yardımdan faydalanmak isteyen mültecilere Almanca bilme şartı getiriliyor
Avusturya'da sosyal yardımdan faydalanmak isteyen mültecilere Almanca bilme şartı getiriliyor
Suudi Arabistan Şura Meclisi “taciz yasa tasarısını“ onayladı
Suudi Arabistan Şura Meclisi “taciz yasa tasarısını“ onayladı
Fransa'da Balkondan Sarkan Küçük Çocuğu Kurtaran Malili Gence Vatandaşlık Verilecek...
Fransa'da Balkondan Sarkan Küçük Çocuğu Kurtaran Malili Gence Vatandaşlık Verilecek...
Suudi Arabistan'dan Kriz Çıkaracak Hamle!
Suudi Arabistan'dan Kriz Çıkaracak Hamle!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim