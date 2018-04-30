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"Güney Kore sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldıracak"

Güney Kore'nin geçen hafta Kuzey Kore ile ikili zirve sonucu varılan anlaşmanın ilk adımı olarak sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldıracağı bildirildi.

"Güney Kore sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldıracak"

Güney Kore'nin geçen hafta Kuzey Kore ile ikili zirve sonucu varılan anlaşmanın ilk adımı olarak sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldıracağı bildirildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:27
"Güney Kore sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldıracak"

Güney Kore sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldıracak

Güney Kore'nin geçen hafta Kuzey Kore ile ikili zirve sonucu varılan anlaşmanın ilk adımı olarak sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldıracağı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney ve Kuzey arasındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan hoparlörlerin salı günü kaldırılacağı duyuruldu.

Güney Kore, 23 Nisan'da Kuzey sınırındaki propaganda yayınlarını durdurmuştu. Yayının askeri gerginliği düşürmek ve barışçıl görüşmeler için uygun ortam hazırlamak amacıyla durdurulduğu açıklanmıştı.

Güney Kore - Kuzey Kore Zirvesi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek, yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KorePropagandaHoparlörleri
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