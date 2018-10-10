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Güney Kore, Kuzey Kore'ye Yönelik Bazı Yaptırımların Kaldırılmasını Görüşüyor

Güney Kore, Kuzey Kore'ye Yönelik Bazı Yaptırımların Kaldırılmasını Görüşüyor

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:57
Güney Kore, Kuzey Kore'ye Yönelik Bazı Yaptırımların Kaldırılmasını Görüşüyor

Güney Kore, Kuzey Kore'ye yönelik bazı tek taraflı yaptırımların kaldırılmasının değerlendirildiğini belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmasında, 2010 yılında Güney Kore’ye ait bir savaş gemisine yönelik saldırının ardından uygulanmaya başlayan yaptırımların kaldırılıp kaldırılmaması konusunun görüşüldüğünü ifade etti.

Kang, hükümetin Seul-Pyongyang ilişkilerini geliştirmeye yardımcı olmak için sembolik bir adım olarak, 2010 yılında 45 Güney Koreli denizcinin ölümüne yol açan saldırının ardından alınan ve "24 Mayıs Önlemi" olarak adlandırılan yaptırımların büyük ölçüde kaldırılmasını değerlendirdiğini dile getirdi.

İlgili diğer devlet kurumlarıyla istişarelerde konunun incelenmesine devam edildiğini belirten Kang, ayrıntılı bilgi vermedi.

Kang, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ile örtüşen çok sayıda ikili yaptırım söz konusu olduğundan, bu durumun, Kuzey Kore'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Diğer yandan, Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile ABD arasındaki nükleersizleşme görüşmelerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olma çabalarını sürdüreceğini söyleyen Kang, "ABD ile yakın iş birliği temelinde, Kuzey Kore ile ABD arasında ortak zemin oluşturmak için aktif şekilde köprü rolü oynayacağız." dedi.

Güney Kore’ye ait bir savaş gemisinin 2010 yılında batmasının ardından Güney Kore, gemiyi batırmakla suçladığı Kuzey Kore ile ticari ilişkilerini kesmişti.

Son Güncelleme: 10.10.2018 14:02
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