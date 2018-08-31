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Güney Kore İsrail Cumhurbaşkanının ziyaretini kabul etmedi

Güney Kore'nin İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in bu yıl veya gelecek yıl Seul'ü ziyaretini kabul etmediği ileri sürüldü.

Güney Kore İsrail Cumhurbaşkanının ziyaretini kabul etmedi

Güney Kore'nin İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in bu yıl veya gelecek yıl Seul'ü ziyaretini kabul etmediği ileri sürüldü.

31 Ağustos 2018 Cuma 08:36
Güney Kore İsrail Cumhurbaşkanının ziyaretini kabul etmedi

Güney Kore'nin İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in bu yıl veya gelecek yıl Seul'ü ziyaretini kabul etmediği ileri sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Güney Kore İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in bu yıl veya gelecek yıl Seul'e yapmayı planladığı ziyaretini kabul etmedi.

Gazetenin haberinde Güney Kore'nin, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in Seul'ü ziyaret etmesine karşı çıktığını ancak bunun nedenine ilişkin açıklama yapmadığı belirtildi.

Haberde, Seul'den gelen olumsuz cevabın İsrail için büyük sürpriz olduğu ifade edildi.

Bunun Cumhurbaşkanı Rivlin'in şahsına yönelik bir tutum olmadığı fakat bu kararı kimin aldığının bilinmediği belirtildi.

Haberde, ziyarete karşı çıkılmasının arkasında yatan sebebin, "İsrail'in gaz platformlarını korumak için daha önce Kore gemileri yerine Alman gemileri satın alarak Kore'yi hayal kırıklığına uğratması ve İsrail'in, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong-un arasında geçen nisan ayında yapılan zirveyi kutlamaması" olabileceği kaydedildi.

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