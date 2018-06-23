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Güney Kore Gizli Servisinin Kurucusu ve Eski Başbakan Öldü!

Güney Kore gizli servisinin kurucusu ve eski başbakan Kim Jong-pil öldü.

Güney Kore Gizli Servisinin Kurucusu ve Eski Başbakan Öldü!

Güney Kore gizli servisinin kurucusu ve eski başbakan Kim Jong-pil öldü.

23 Haziran 2018 Cumartesi 09:34
Güney Kore Gizli Servisinin Kurucusu ve Eski Başbakan Öldü!


 Güney Kore gizli servisinin kurucusu ve eski başbakan Kim Jong-pil öldü.
Seul'deki Soonçunhyang Üniversite Hastanesi yetkilisi Lee Mi-jong, Kim'in hastaneye getirildikten sonra yaşlılığa bağlı nedenlerden 92 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Kim Jong-pil'in "Güney Kore'nin modern siyasi tarihindeki izlerinin kolay silinmeyeceği" belirtildi.

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Ülkede Tümgeneral Park Çung-hee'yi iktidara getiren 1961 yılındaki darbenin düzenleyicilerinden emekli Yarbay Kim, Park'ın 1979 yılında suikast sonucu ölmesine kadar geçen sürede Kore Merkezi Haberalma Teşkilatını kurmuş ve yönetmişti. Kim ayrıca 1971-1975 yıllarında başbakanlık görevini yürütmüştü.
Park'ın yönetimi sırasında 1973 yılında Kore Merkezi Haberalma Teşkilatı ajanlarının Tokyo'daki bir otelden kaçırdığı Güney Koreli muhalif Kim Dae-jung'un saflarına 1997 yılında katılan Kim Jong-pil, muhalif liderin devlet başkanı seçimini kazanmasına yardım etmişti.
Emekli Yarbay Kim, 1998-2000 yılları arasında Kim Dae-jung yönetimi altında da başbakanlık görevi yapmıştı.
 

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Son Güncelleme: 23.06.2018 12:36
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