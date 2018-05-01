Güney Kore'de Trafik Kazası: 8 Ölü, 11 Yaralı!

Güney Kore'de otobüsün, araçla çarpışarak yoldan çıkması sonucu 8 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Yonhap ajansının yerel polis açıklamasına dayandırdığı haberine göre, 14 işçiyi taşıyan otobüs ile bir aracın çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti.
Otobüsün, çarpışmanın ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak yoldan çıktığı bildirildi.
Polis, Güney Jeolla eyaletinin Yeongam bölgesinde meydana gelen kazada, aralarında araçtaki 4 kişinin de olduğu 11 kişinin yaralandığını belirtti.
25 yolcu kapasiteli otobüsteki işçilerin çoğunun ileri yaşlı kişiler olduğu kaydedildi. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, yaralıları yakındaki hastanelere sevk etti.
Güney Kore'de otobüsün, araçla çarpışarak yoldan çıkması sonucu 8 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.