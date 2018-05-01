Güney Kore'de Trafik Kazası: 8 Ölü, 11 Yaralı!

Güney Kore'de otobüsün, araçla çarpışarak yoldan çıkması sonucu 8 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.



Yonhap ajansının yerel polis açıklamasına dayandırdığı haberine göre, 14 işçiyi taşıyan otobüs ile bir aracın çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti.



Otobüsün, çarpışmanın ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak yoldan çıktığı bildirildi.

Polis, Güney Jeolla eyaletinin Yeongam bölgesinde meydana gelen kazada, aralarında araçtaki 4 kişinin de olduğu 11 kişinin yaralandığını belirtti.



25 yolcu kapasiteli otobüsteki işçilerin çoğunun ileri yaşlı kişiler olduğu kaydedildi. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, yaralıları yakındaki hastanelere sevk etti.



