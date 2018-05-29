Güney Kore'de mühimmat fabrikasında yangın çıktı

İLK BELİRLEMELERE GÖRE, 2 ÖLÜ, 5 YARALI VAR
Güney Kore'de bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Yonhap ajansının haberine göre, Daejeon şehrindeki Hanwha isimli fabrikada çıkan yangında 2 işçi yaşamını yitirdi. Yangında yaralanarak hastaneye kaldırılan 5 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
İlk belirlemelere göre patlamaya, katı yakıtın bir roketin ateşleme kısmına konulmasının neden olduğu tahmin ediliyor.
Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştuğu kaydedildi.