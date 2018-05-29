Güney Kore'de mühimmat fabrikasında yangın çıktı

İLK BELİRLEMELERE GÖRE, 2 ÖLÜ, 5 YARALI VAR

Güney Kore'de bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yonhap ajansının haberine göre, Daejeon şehrindeki Hanwha isimli fabrikada çıkan yangında 2 işçi yaşamını yitirdi. Yangında yaralanarak hastaneye kaldırılan 5 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.



Yetkililer, bölgeye gönderilen 29 itfaiye aracı ve 55 itfaiyeci ile yangının kontrol altına alındığını belirtti.

İlk belirlemelere göre patlamaya, katı yakıtın bir roketin ateşleme kısmına konulmasının neden olduğu tahmin ediliyor.

Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştuğu kaydedildi.