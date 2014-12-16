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Güney Kıbrıs’ta Akaryakıt Fiyatlarında Düşüş

Güney Kıbrıs’ta akaryakıt fiyatlarında bugünden itibaren yeni indirimlere gidileceği, ancak son 6 ayda uluslararası fiyatlarda gerçekleşen düşüşlere bakıldığında, indirimlerin olması gerekenin yarısı kadar olduğu ifade edildi. Fileleftheros gazetesi manşete taşıdığı haberinde, haziran-aralık döneminde ham petrolün fiyatında yüzde 39 oranında düşüş yaşandığını, ancak Güney Kıbrıs’ta tüketicilere yansıyan indirimin yalnızca yüzde 12 oranında olduğunu, bunun vergi hariç yüzde 20 oranında olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ta Akaryakıt Fiyatlarında Düşüş

Güney Kıbrıs’ta akaryakıt fiyatlarında bugünden itibaren yeni indirimlere gidileceği, ancak son 6 ayda uluslararası fiyatlarda gerçekleşen düşüşlere bakıldığında, indirimlerin olması gerekenin yarısı kadar olduğu ifade edildi. Fileleftheros gazetesi manşete taşıdığı haberinde, haziran-aralık döneminde ham petrolün fiyatında yüzde 39 oranında düşüş yaşandığını, ancak Güney Kıbrıs’ta tüketicilere yansıyan indirimin yalnızca yüzde 12 oranında olduğunu, bunun vergi hariç yüzde 20 oranında olduğunu yazdı.

16 Aralık 2014 Salı 09:11
Güney Kıbrıs’ta Akaryakıt Fiyatlarında Düşüş
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 Güney Kıbrıs’ta akaryakıt fiyatlarında bugünden itibaren yeni indirimlere gidileceği, ancak son 6 ayda uluslararası fiyatlarda gerçekleşen düşüşlere bakıldığında, indirimlerin olması gerekenin yarısı kadar olduğu ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi manşete taşıdığı haberinde, haziran-aralık döneminde ham petrolün fiyatında yüzde 39 oranında düşüş yaşandığını, ancak Güney Kıbrıs’ta tüketicilere yansıyan indirimin yalnızca yüzde 12 oranında olduğunu, bunun vergi hariç yüzde 20 oranında olduğunu yazdı.

Güncel verilere dayanarak benzinin litresinin şu an ortalama 1,25 Euro’dan değil, devletin vergileri hariç 56 sentten satılması gerektiğini kaydeden gazete, 95 oktan kurşunsuz benzinin bugünden itibaren ortalama olarak 1,25 Euro’dan satılacağını ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs’ta Akaryakıt Fiyatlarında DüşüşKıbrıs Manşet
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