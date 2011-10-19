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Güney Kıbrıs’a Sadece Kıbrıs Kimlik Kartı İle Geçilmesi Uygulaması

EROĞLU HRİSTOFYAS BİZE UYGULAMANIN DURDURULMASI İÇİN GEREKLİ TALİMATI VERDİĞİNİ İFADE ETTİ

Güney Kıbrıs’a Sadece Kıbrıs Kimlik Kartı İle Geçilmesi Uygulaması

EROĞLU HRİSTOFYAS BİZE UYGULAMANIN DURDURULMASI İÇİN GEREKLİ TALİMATI VERDİĞİNİ İFADE ETTİ

19 Ekim 2011 Çarşamba 16:05
Güney Kıbrıs’a Sadece Kıbrıs Kimlik Kartı İle Geçilmesi Uygulaması
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CUMHURBAŞKANI EROĞLU KONUYU BUGÜNKÜ GÖRÜŞMEDE GÜNDEME GETİRDİ

EROĞLU “HRİSTOFYAS BİZE UYGULAMANIN DURDURULMASI İÇİN GEREKLİ TALİMATI VERDİĞİNİ İFADE ETTİ”

 Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Güney Kıbrıs’a geçişlerde sadece “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlikli kişilerin geçişine yönelik olarak Rum polisinin başlattığı uygulamanın, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris  Hristofyas’ın talimatı ile kaldırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, sınır kapılarından  Güney Kıbrıs’a  sadece “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlikli   kişilerin geçişine yönelik Rum polisinin başlattığı  uygulamayı bugünkü görüşmede  Rum Yönetimi Lideri Hristofyas’ın gündemine getirerek tepkilerini ortaya koyduklarını açıkladı.

Hristofyas’a bu kararla ilgili bilgisi olup olmadığını sorduğunu belirten Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu “Hristofyas, ‘polisten üst kademeden bir kişinin böyle bir emir verdiğini, hükümetin böyle bir kararı olmadığını ve bu olayı öğrendikten sonra da sınır kapılarındaki bu uygulamanın durdurulması için gerekli talimatları verdiğini’  bize ifade etmiştir”  dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Türk tarafının bu uygulamadan büyük bir tedirginlik duyduğunu, özellikle görüşmelerin New York’a taşınacağı bir zamanda böyle bir davranışın hoş karşılanmadığını Hristofyas’a ilettiğine de dikkati çekti.

Son Güncelleme: 19.10.2011 16:05
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGüneyCumhuriyetGeçişKimlik
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