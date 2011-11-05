Güney Afrika'da Evlenen İki Genç Kardeş Çıktı

Beş yıl flört ettikten sonra evlenmeye karar verirler. Çünkü genç kadın 8 aylık hamiledir. Aileleri tanıştırmaya karar verirler. İşte aileler bir araya geldiğinde korkunç gerçeği öğrenirler.



Anne ve baba 1983 yılında şiddetli bir kavga sonrası boşanmışlar. Çünkü babanın iddiasına göre karısı kendisini aldatmış. 8 yaşındaki kızları annede, iki yaşındaki oğulları ise babada kalmış. Anne ve

baba o günden sonra hiç görüşmemişler. Ne anne oğlunu ne de baba kızını görmüş. Yıllar sonra bu iki genç üniversitede karşılaşıp birbirlerine aşık olmuşlar. Genç kadın "ilk görüşte aşk denen şeydi

bizimkisi" diyor. Korkunç haberi aldıktan sonra yıkılan gençler ayrılmaya karar vermişler. Şimdi olayın psikolojik yıkımını atlatmayı ve doğacak çocuklarına bu durumu nasıl anlatacaklarını düşünüyorlar.