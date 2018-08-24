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Güney Afrika'dan ABD Başkanı Trump'a Tepki

 Güney Afrika hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın "beyaz çiftçilerin topraklarına el konulduğu ve öldürüldüğü" yönündeki açıklamasını reddetti.

Güney Afrika'dan ABD Başkanı Trump'a Tepki

 Güney Afrika hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın "beyaz çiftçilerin topraklarına el konulduğu ve öldürüldüğü" yönündeki açıklamasını reddetti.

24 Ağustos 2018 Cuma 07:17
Güney Afrika'dan ABD Başkanı Trump'a Tepki


 Güney Afrika hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın "beyaz çiftçilerin topraklarına el konulduğu ve öldürüldüğü" yönündeki açıklamasını reddetti.
Güney Afrika hükümeti resmi Twitter hesabından, "Trump’ın açıklaması insanlarımızı bölme amacı güden ve bize halkımızın sömürüldüğü günleri hatırlatan bir açıklamadır. Hükümetimiz, Trump’ın ülkedeki beyaz çiftçilerin topraklarına el konulduğu ve öldürüldüğü yönündeki açıklamasını kesin bir dille reddetmektedir." açıklaması yapıldı.
Güney Afrika İletişim Bakanı Nomvula Mokonyane, gazetecilere, Trump’ın açıklamalarının "talihsiz" olduğunu söyledi.
Trump'ın açıklamalarını kaygı ile karşıladıklarını belirten Mokoyane, kullandığı ifadelerin de Güney Afrika-Amerika ilişkilerindeki yaklaşıma uygun olmadığını söyledi.
Mokoyane, toprak reformu konusunda tüm dünyaya diplomatik kanallarla bilgilendirmeler yapılacağını kaydederek, "Hükümetimiz toprak konusunda tüm halkımız için olumlu olacak bir çalışma içerisindedir. Başkan Trump’ın açıklaması Güney Afrika-ABD ilişkilerini olumsuz etkilemeyecek." ifadelerini kullandı.
Muhalefetteki Ekonomik Özgürlük Savaşçıları lideri Julius Malema ise ABD'nin Güney Afrika'nın iç işlerine kesinlikle karışmaması gerektiğini söyledi.
Malena, toprak reformunun Güney Afrikalıların en hassas konularından biri olduğunun altını çizerek, “Toprak halkımızın umududur ve bu konuda algı yönetimi yapılamaz. Trump bir yalancıdır. Ülkemizde hiçbir beyaz ırkçılık kurbanı değil fakat ABD’de siyah katliamı hala var. Partimiz, toprak reformu konusunda savaşmaya hazırdır. Trump’tan ve ülkesi Amerika’dan korkmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
TOPRAK REFORMU TARTIŞMASI
Güney Afrika’da sömürge döneminden bu yana ülke nüfusunun yüzde 9’unu oluşturan beyaz azınlık, işlenebilir toprakların yüzde 75’ini elinde bulunduruyor.
Ülkede ırkçı rejimin son bulmasından bu yana çözümlenemeyen toprak sorunuyla ilgili olarak Güney Afrika hükümeti, beyazların elinde bulunan toprakların bir kısmını tazminatsız bir şekilde kamulaştırarak siyah vatandaşlara dağıtılması üzerine çalışıyor.
ABD Başkanı Trump, Twitter hesabında, Güney Afrika’daki toprak reformuna ilişkin, "beyaz çiftçilerin topraklarına el konulduğu ve öldürüldüğü" yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
 

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Son Güncelleme: 24.08.2018 10:29
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