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Güney Afrika'da Yeni Dinozor Türü Keşfedildi

Güney Afrika'da Yeni Dinozor Türü Keşfedildi

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:49
Güney Afrika'da Yeni Dinozor Türü Keşfedildi

200 MİLYON YILLIK FOSİLİN, YENİ BİR DİNOZOR TÜRÜNE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Güney Afrika'da yeni bir dinozor türü keşfedildi.

National Geographic'in internet sitesindeki habere göre, Witwatersrand Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, araştırmacılar 200 milyon yıl önce yaşadığı sanılan yeni bir dev dinozor türünün keşfedildiğini açıkladı.

Bulunan fosillerin, günümüzde yaşayan Afrika fillerinin iki katı büyüklüğündeki bir dinozora ait olduğu kaydedildi.

13 ton ağırlığında ve yaklaşık 4 metre boyunda olduğunu belirtilen dinozor türünün, kendi döneminde evrende yaşayan en büyük hayvan türü olduğu sanılıyor.

"Dev bir gök gürültüsü" adı verilen türün, klasik uzun boyunlu dinozorlar grubu olan bir "sauropod" gibi göründüğü ancak daha eski dönemde yaşayan bir familyaya ait olduğu aktarıldı.


 

Son Güncelleme: 29.09.2018 12:17
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