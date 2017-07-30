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30 Temmuz 2017 Pazar 06:50

Güney Afrika'da Futbol Stadında İzdiham: 2 Ölü

Güney Afrika'da Futbol Stadında İzdiham: 2 Ölü
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Güney Afrika'nın en kalabalık kenti Johannesburg'da bulunan FNB Stadyumu'nda maç sırasında taraftar arasında çıkan izdihamda 2 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basına göre, öğleden sonra Güney Afrika ligi takımlarından Kaizer Chiefs ve Orlando Pirates arasında oynanan maçta, bilinmeyen bir sebeple yaşanan izdihamda 2 kişinin ezilerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Johannesburg Kamu Güvenliği Sorumlusu Michael Sun yaptığı açıklamada, "Stadyumda henüz bilinmeyen bir sebeple izdiham oldu ve ilk belirlemelere göre 2 kişi ezilerek hayatını kaybetti, birçok yaralı var." ifadesini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve izdihamın nedenini soruşturma sonucunda açıklayacaklarını belirten Sun, stadyumdaki seyircilerin tahliyesinin ardından maça devam edildiğini aktardı.

Güney Afrika'da, 2001'de aynı iki takım arasında, aynı stadyumda oynan maçta meydana gelen izdihamda 43 kişi ölmüştü.

FNB Stadyumu'nda, 2010'daki Güney Afrika Dünya Kupası kapsamında İspanya-Hollanda final maçı oynamıştı.

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