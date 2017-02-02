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02 Şubat 2017 Perşembe 07:13

Güney Afrika'da 94 Psikiyatri Hastası Kötü Şartlar Nedeniyle Öldü

Güney Afrika'da 94 Psikiyatri Hastası Kötü Şartlar Nedeniyle Öldü
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TEDAVİ MALİYETLERİNİN YÜKSEK OLDUĞU GEREKÇESİYLE PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDEN SİVİL TOPLUM MERKEZLERİNE NAKLEDİLEN 94 HASTA KÖTÜ ŞARTLAR NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

 Güney Afrika'da, tedavi maliyetlerinin yüksek olduğu gerekçesiyle Johannesburg'daki Esidimeni Kliniğinden sivil toplum kuruluşu (STK) merkezlerine nakledilen bin 300 psikiyatri hastasından 94'ünün kötü şartlar nedeniyle öldüğü bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Gauteng Eyaleti Sağlık Başkanlığının, geçen mart ayında sağlık giderlerinin fazla olduğu gerekçesiyle Esidimeni Kliniği ile anlaşmasını feshederek, klinikte tedavi gören bin 300 psikiyatri hastasını ülke genelindeki 27 STK merkezine dağıttı.

Konu ile ilgili araştırma yapan Kamu Denetçisi Malegapuru Makgoba, söz konusu hastalardan 94'ünün kötü şartlar sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Makgoba, yapılan denetlemeler sonucunda hastaların nakledildiği merkezlerden bazılarının lisansının olmadığını ve yasa dışı faaliyet gösterdiklerinin anlaşıldığını bildirdi.

Ayrıca Makgoba, ölen hastaların ihmal sonucu hayatlarını kaybettiklerini vurgulayarak, benzer durumda olan tüm hastaların gerekli sağlık desteğini alabilecekleri hastanelere taşınması gerektiğini kaydetti.

Bu arada, Makgoba'nın açıklamasının ardından Gauteng Sağlık Başkanlığı İcra Kurulu üyesi Qedani Mahlangu istifa ettiğini duyurdu.

Eyalet Başkanı David Makhura da Sağlık Bakanlığı İcra Kurulu üyesi Mahlangu'nun hatasını kabullenip istifa yoluna gittiğini belirterek "Eyalet Başkanı olarak istifasını kabul ettim." ifadesini kullandı.

Öte yandan ülkede birçok kişi sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter üzerinden olaya tepki gösterdi.

Ülkede, geçen eylül ayında 36 psikiyatri hastasının kötü şartlar nedeniyle ölmesi tepkilere yol açmıştı.

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