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Güneşlendikten 8 Ay Sonra Öldü

Tatil için geldiği Türkiye'de güneşlenen İngiliz Andy Prowting'e, ülkesine döndüğünde cilt kanseri tanısı konuldu.

Güneşlendikten 8 Ay Sonra Öldü

Tatil için geldiği Türkiye'de güneşlenen İngiliz Andy Prowting'e, ülkesine döndüğünde cilt kanseri tanısı konuldu.

16 Aralık 2014 Salı 11:29
Güneşlendikten 8 Ay Sonra Öldü
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Güneşlendikten 8 Ay Sonra Öldü
Tatil için geldiği Türkiye'de güneşlenen İngiliz Andy Prowting'e, ülkesine döndüğünde cilt kanseri tanısı konuldu. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Prowting'in ölümü yakınlarını yasa boğdu

İngiltere'den 8 ay önce Türkiye'ye tatile gelen güvenlik şefi Andy Prowting (24), güneşlendiği sırada yakalandığı cilt kanseri nedeniyle öldü. Andy'nin ölüm haberi, tedavi masraflarını karşılamak için "Andy's Army" (Andy'nin Ordusu) grubunu kuran ve aylardır bağış toplamaya çalışan yakınlarını yasa boğdu.


Andy geçtiğimiz nisanda Türkiye'ye tatile geldi. Bol bol güneşlendi. Tatil dönüşü sırtında bir yara çıktı. Portsmouth'taki Queen Alexandra Hospital'da tedaviye alınan Andy'ye "Malign Melanom" adı verilen cilt kanseri tanısı kondu.

Yarası temizlendi ancak iyileşmedi. Kanser, karaciğerine ve kemiklerine sıçramıştı. Southampton General Hospital'da kemoterapi gördü. Birkaç aylık ömrü kalmıştı. Tek çare ABD'nin Houston kentinde yer alan Burzynski Clinic'e gitmekti. İşten ayrılan Andy'nin 210 bin liraya ihtiyacı vardı.

'ACILARINDAN KURTULDU'

Annesi ve arkadaşları, "Andy'nin Ordusu" adıyla bir grup kurdu. 5 haftada paranın üçte biri toplandı. Umutlar artıyordu. Ancak 17 Kasım'da sevgilisi Sarah Barclay ile nişanlanan Andy, geçtiğimiz gün öldü.

Oğlunu kaybettiğini Facebook'ta duyuran anne Julia Williams, "Artık acılarından kurtuldu. Keder doluyum. Seni sonsuza dek seveceğim Andy. Hepinize destekleriniz için teşekkür ederim" diye yazdı. Toplanan para, başkalarının tedavisi için Southampton General Hospital'a verildi. 

Son Güncelleme: 16.12.2014 11:31
Anahtar Kelimeler:
Güneşlendikten 8 Ay Sonra Öldü
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