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28 Temmuz 2017 Cuma 10:59

Güneş Sistemi'nin Ötesinde İlk Kez Potansiyel Bir Ay Keşfedildi

Astronomlar, Güneş Sistemi'nin ötesinde, Dünya'ya 4 bin ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın çevresinde potansiyel bir ay olduğu düşünülen gök cismi keşfetti.

Güneş Sistemi'nin Ötesinde İlk Kez Potansiyel Bir Ay Keşfedildi
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Astronomlar, Güneş Sistemi'nin ötesinde, Dünya'ya 4 bin ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın çevresinde potansiyel bir ay olduğu düşünülen gök cismi keşfetti.

BBC'nin haberine göre, sinyali ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), Kepler Uzay Teleskobu tarafından tespit edilen gök cisminin, Hubble Uzay Teleskobu ile ekim ayında yapılacak incelemelerle ay olduğunun doğrulanması ümit ediliyor.

Gök cisminin, Neptün büyüklüğünde ve kütlesinde olduğu, Jüpiter büyüklüğünde bir gezegenin yörüngesinde döndüğü belirtildi. Söz konusu gezegenin kütlesinin ise Jüpiter'inkinin 10 katı olduğu kaydedildi.
Güneş Sistemi dışındaki potansiyel ayın, Kepler-1625b olarak adlandırıldığı duyuruldu.

Keşfi yapan ekipte yer alan Columbia Üniversitesinden Dr. David Kipping, yetişkinlik döneminin büyük bölümünü Güneş Sistemi dışında uydu benzeri aylar aramakla geçirdiğini dile getirerek, "Bu aşamada onu sadece ay ile uyumlu bir şey olarak tarif edebiliriz." dedi.

Bugüne kadar gök bilimciler Güneş Sistemi dışında 3 bini aşkın gezegen keşfetti.

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