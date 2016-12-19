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19 Aralık 2016 Pazartesi 13:25

Güneş'in "Gezegen Yiyen" İkiz Kardeşi Bulundu

Güneş'in 'Gezegen Yiyen' İkiz Kardeşi Bulundu
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Bilim adamları, Dünya'dan 300 ışık yılı uzaklıkta Güneş'e çok benzeyen ve çevresindeki gezegenleri "yiyen" bir yıldız keşfetti.

"Astronomy and Astrophysics" dergisinde yayımlanan çalışma, Güneş'e "ikiz kardeşi kadar" benzeyen ve 6 milyar yaşında olduğu sanılan HIP 68468 adlı yıldızın, çevresindeki gezegenleri kendisine çekerek yuttuğunu ortaya koydu.

Çalışmayı yürüten uluslararası ekipten Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Jacob Bean, “Elde edilen bulgular, yakın gelecekte bir gün Güneş’in de Dünya’yı içine çekerek yok edeceği anlamına gelmiyor. Ancak yıldız sistemlerinin, gezegen sistemleri için benzer etkilere sahip olabileceğini görmemizi sağlıyor" dedi.

Yale Üniversitesinden Debra Ficher, “Bilgisayar simülasyonları, günümüzden milyarlarca yıl sonra, Merkür’ün gezegenler arası kütle çekim gücünün birikmesi sonucu Güneş tarafından yutulacağını gösteriyor" ifadesine yer verdi.

HIP 68468 yıldızının yörüngesindeki gezegenleri yemesinin de bunun bir örneği olduğunu söyleyen Ficher, "Keşif, gezegen sistemlerinin şekillenmesi hakkındaki anlayışımızı derinleştiriyor” yorumunu yaptı.

Şili'deki La Silla Rasathanesi'nde yer alan 3,6 metrelik teleskobu kullanan araştırmacılar, HIP 68468 yıldızının yörüngesinde biri Neptün’den yüzde 50, diğeri ise Dünya’dan 3 kat daha büyük iki gezegen tespit etti.

Araştırmacılar, Dünya'dan 3 kat büyük gezegenin, çevresinde döndüğü HIP 68468 yıldızına çok yakın bir mesafede bulunduğu ve yörüngesindeki dönüşünü 3 günde tamamladığını belirledi.

Söz konusu iki gezegenin büyük olasılıkla gezegen sisteminin dış kısmından içe doğru çekildiğine işaret eden bilim adamları, sistemdeki diğer gezegenlerin ise ya HIP 68468 tarafından dışarı fırlatıldığını ya da yutulduğunu ileri sürdü.

HIP 68468 yıldızının, ısıya dayanıklı metallerle dolu kayalık gezegenleri yuttuğu için yaşıtı bir yıldızdan 4 kat daha fazla lityum içerdiği kaydedildi.

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