Güneş enerjisiyle dünya turu

Fransa’da teknoloji mühendisliği yapan 48 yaşındaki Jean Claude, güneş enerjili bisikletiyle çıktığı dünya turunun Türkiye durağında Sultanahmet Camii’nde mola verdi.

Claude, kendi tasarladığı bisikletin tavan kısmına yerleştirdiği panellerle güneşten aldığı ışınları enerjiye dönüştürüyor. Aküde biriken enerji sayesinde ise bisiklet yol alıyor.



“Geleceğin araçları güneş enerjisiyle çalışacak”



Bisikletin tamamen kendi ürettiği güneş enerjisiyle çalıştığını belirten Claude, amacının güneş enerjisiile çok uzun mesafe yapılabileceğini göstermek olduğunu kaydetti.



Fransa'da teknoloji mühendisi olduğunu söyleyen Claude, 'İstanbul'a ilk defa geldim dünya turumda beni en heyecanlandıran yer burası oldu. Sultanahmet Camii'ni özellikle çok merak ediyordum. Buradan sonraki durağım Gürcistan olacak, ardından Azerbaycan Kazakistan ve Ösbekistan üzerinden Çin'e kadar gideceğim. Toplamda 15 bin kilometre civarı yol yapacağım. Geleceğin araçları güneş enerjisi ile çalışacak. Böylelikle temiz enerji ile uzun yollar yapılacağını göstermeyi hedefliyorum' diye konuştu.