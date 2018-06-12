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Gündeme bomba gibi düştü! BAE, Tunus'ta darbe planladı...

Görevden alınan Tunus İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim'in,  Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) istihbarat yetkilileri ile bir araya gelerek  darbe planladığı haberi, Tunus'un gündemine bomba gibi düştü.

Gündeme bomba gibi düştü! BAE, Tunus'ta darbe planladı...

Görevden alınan Tunus İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim'in,  Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) istihbarat yetkilileri ile bir araya gelerek  darbe planladığı haberi, Tunus'un gündemine bomba gibi düştü.

12 Haziran 2018 Salı 00:11
Gündeme bomba gibi düştü! BAE, Tunus'ta darbe planladı...

Gündeme bomba gibi düştü! BAE, Tunus'ta darbe planladı...

Görevden alınan Tunus İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim'in,  Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) istihbarat yetkilileri ile bir araya gelerek  darbe planladığı haberi, Tunus'un gündemine bomba gibi düştü.


Kuzey Afrika ve Sahil bölgesine ilişkin Paris  merkezli Fransızca yayın  yapan MondAfrique isimli internet sitesinin başyazarı Nicolas Beau imzalı habere  göre, BAE istihbarat birimleri Tunus'un Cerbe Adası'nda görevden alınan İçişleri  Bakanı Lütfi İbrahim ile bir araya geldi. Görüşmede, "İbrahim'in Tunus'ta  yükselmesi ve Nahda Hareketi'nin siyaset  sahnesinden tamamen silinmesini  amaçlayan" darbe planı hazırlandı.

Haberin dayandırıldığı batılı istihbarat kaynaklarına göre, BAE  istihbarat yöneticileri geçen ay sonunda Paris'te gerçekleştirilen Libya  toplantısının dönüşünde 29 Mayıs'ta Tunus'un Cerbe Adası'na gelerek burada  İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim ile görüştü.

Toplantıda, Başbakan Yusuf Şahid'in görevden alınmasının ardından,  Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali dönemi Savunma Bakanı Kemal Bin  Murcan'ın başbakanlığa getirilmesinin planlandığı ancak bu hamlenin Cumhurbaşkanı  Baci Kaid es-Sibsi tarafından reddedildiği belirtildi.

Sitenin başyazarı ayrıca, Tunus'un bağımsızlık sonrası kurucu lideri  Habib Burgiba'ya yapıldığı gibi, 90 yaşının üzerindeki Tunus Cumhurbaşkanı  Sibsi'nin sağlık durumunun yetersiz olduğu gerekçesiyle doktor raporuyla görevden  alınmasının yerine Lütfi İbrahim'in yükselmesinin planlandığını aktardı.

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Tunus'taki siyasi tarihe ilişkin kitapların da yazarı Beau, Tunus'un  güneyinde Sfaks vilayetine bağlı Kerkene Adası'nda çoğu Tunuslulardan oluşan  yüzün üzerinde yasa dışı göçmenin hayatını kaybettiği kazanın ardından İbrahim'in  güvenlik zafiyeti gerekçesiyle görevden alınması için "uygun hikayenin hazır  olduğu" yorumunu yaptı.

Lütfi İbrahim'in Nida Tunus Partisi'nin kurucularından Rıza Belhac'ın  yanı sıra BAE'nin desteklediği isimlere yaklaştığını anlatan Beau, eski içişleri  bakanının Cumhurbaşkanı'nın oğlu aynı zamanda Nida Tunus Partisinin lideri Hafız  Kaid es-Sibsi'nin, Başbakan Yusuf Şahid'in görevden uzaklaştırılması için destek  verdiğini vurguladı.

İbrahim'in BAE destekli darbe planının Fransız, Cezayir ve Alman  istihbarat birimlerinin desteği ile durdurulduğu aktarıldı.

Tunus İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim, 3 Haziran'da onlarca kaçak  göçmenin ölümüyle sonuçlanan Kerkene Adası açıklarındaki tekne kazasının  ardından,  Başbakan Yusuf Şahid tarafından görevden alınmıştı.

"GANNUŞİ-SİBSİ İTTİFAKI BAE PARASINA GALİP GELDİ"

BAE'nin Tunus'ta Lütfi İbrahim üzerinden yürüttüğü darbe planının asıl  amacının, "Tunus'ta islami kanatta yer alan Nahda Hareketi Partisi'ni tamamıyla  siyaset sahnesinden silerek, görevden uzaklaştırmak olduğu"na dikkat çekildi.

Gazeteci Nicolas Beau, internet sitesindeki yazısını "Cumhuriyetçi,  laik Nida Tunus partisinin kurucusu Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ve siyasal  İslam, muhafazakar kesimi temsil eden Nahda Hareketi'nin Lideri Raşid  el-Gannuşi'nin liderliğini yürüttüğü sürekli tazelenen ve keskinleşen ittifak,  Tunus siyaset sahnesinde sergilenen oyunda, BAE parasına galip geldi." yorumuyla  sonlandırdı.

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Son Güncelleme: 12.06.2018 00:16
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