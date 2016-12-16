Gümrük Birliği’nin Güncellenmesine Olumlu Görüş

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi konusu, Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi’nden olumlu görüş aldı.

TÜRKİYE’YLE OLAN GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASININ GÜNCELLENMESİ KONUSUNUN ELE ALINDIĞI AVRUPA EKONOMİ VE SOSYAL KOMİTESİ TOPLANTISINDA GÜNCELLEMEYE OLUMLU GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

AB KOMİSYONUNUN YAKIN ZAMANDA TÜRKİYE İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ GÖRÜŞMELERİNE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi konusu, Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi’nden olumlu görüş aldı.

Değişik sivil toplum gruplarının Avrupa Birliği’nde temsilini sağlayan danışma kurumu olan Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesinde, Türkiye’yle olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi konusu ele alındı. Komite toplantısında güncellemeye olumlu görüş bildirildi.

Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesinden alınan olumlu görüşle beraber AB’nin, Türkiye’yle yapacağı Gümrük Birliği anlaşması güncellenmesi müzakerelerine başlamak için önemi bir aşama geçilmiş oldu.

Bir sonraki aşamada AB Konseyinden gerekli yetkinin almasının ardından AB Komisyonu resmi olarak Türkiye’yle Gümrük Birliği güncellenmesi görüşmelerine başlayabilecek.

Konu müzakere edilip taraflarca üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra ise Gümrük Birliği iyileştirmesinin Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylaması gerekiyor.

Mevcut durumda Gümrük Birliği’yle Türkiye ve AB birbirine ticari ürünleri yani sanayi ürünlerini herhangi bir gümrük kısıtlaması olmaksızın satabiliyor. Güncellemeyle bunun, hizmetler, işlenmemiş ürünler, ham maddeler, kamu alımları, ulaşım ve tarım ürünleri gibi alanlarda da geçerli olması öngörülüyor. Ayrıca AB’nin 3’üncü ülkelerle yapacağı ticari anlaşmalarda Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıların aşılması planlanıyor.

Türkiye ile AB arasında yapılan 18 Mart sığınmacı mutabakatının önemli unsurlarından biri de Gümrük Birliği anlaşmasının iyileştirilmesi ve kapsamının genişletilmesi konusuydu. Türkiye, AB’ye bu konunun hızla düzenlenmesi gerektiği talebini iletiyor. Gümrük Birliği iyileştirmesinin her iki tarafa da önemli ekonomik katkıları olacağına inanılıyor. Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği görüşmelerine yakın zamanda başlanması bekleniyor.