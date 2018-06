Gümrük Birliği’nin Genişlemesi AB’nin Gündeminde Değil

Avrupa Birliği (AB) Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesi konusunda müzakerelere şu an için başlanmaması kararı aldı. AB'ye üye ülkelerin dışişleri ve AB bakanlarının katıldığı Genel İşler Konseyi'nin Salı akşamı Lüksemburg'da yapılan toplantısı sonrasındaki açıklamada, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi için müzakerelere şu an için başlanmayacağı belirtildi.



Yapılan açıklamada, Türkiye'nin son dönemde AB'den giderek uzaklaştığı belirtildi. Açıklamada, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve ifade özgürlüğü alanlardaki gerilemenin çok kaygı verici olduğu kaydedildi.



Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin tarım ürünleri ile hizmet sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesinin Türkiye'ye bir çok avantaj sağlaması bekleniyordu.



TÜRKİYE’NİN ÜYELİK SÜRECİ



Toplantıda, Avusturya'nın Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerine resmen son verilmesi yönündeki talebi ise çoğunluğun desteğini alamadı. Toplantı sonrasındaki açıklamada, Türkiye'de temel bir değişimin ardından üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanabileceğinin altı çizildi. Açıklamada, Türkiye'nin "aday ülke" statüsünün devam ettiği, ancak müzakerelerin "durma noktasına" geldiği vurgulandı.



MÜLTECİ ANLAŞMASININ ÖNEMİ



AB Genel İşler Konseyi'nin toplantısı sonrasında yapılan açıklamada da, Türkiye'nin "bir çok alanda önemli bir ortak" olmayı sürdürüceği kaydedildi. Açıklamada, "Türkiye'nin Suriye'den gelen 3,5 milyondan fazla mülteciyi kabul etme ve barındırma konusunda gösterdiği çabaların" takdir edildiği vurgulandı. Mülteci mutabakatının sürdürülmesinin AB'nin "temel" öncelikleri arasında yer aldığı ve "her iki tarafında da çıkarına" olduğu belirtildi.