Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Gülin Küçük ve UBP Kadın Kolları Nükleer Tıp Bölümünde İhtiyaç Tespitinde Bulundu

Ziyarette Hastane Başhekimi Rıfat Siber ve bölüm çalışanları de hazır bulundu

Gülin Küçük ve UBP Kadın Kolları Nükleer Tıp Bölümünde İhtiyaç Tespitinde Bulundu

Ziyarette Hastane Başhekimi Rıfat Siber ve bölüm çalışanları de hazır bulundu

01 Kasım 2011 Salı 15:19
Gülin Küçük ve UBP Kadın Kolları Nükleer Tıp Bölümünde İhtiyaç Tespitinde Bulundu
banner238

Başbakan İrsen Küçük’ün eşi Gülün Küçük ve UBP Kadın Kolları’ndan bir heyet Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin henüz hizmet vermeyen Nükleer Tıp Bölümü’nü ziyaret ederek ihtiyaç tespitinde bulundu.

Ziyarette Hastane Başhekimi Rıfat Siber  ve bölüm çalışanları de hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Gülin Küçük, nükleer tıp bölümünün bazı hastalıkların tanı ve teşhisinde önemli rol oynadığını söyledi. Kanser hastaları için bu bölümün önemli olduğunu ifade eden Gülin Küçük, Kuzey Kıbrıs’ta kanser hastalarının her geçen gün arttığına da dikkat çekti.

Küçük,  kanser hastalığının uzun bir tedavi süreci olduğunu kaydederek Nükleer Tıp Bölümü’nün ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu yönde girişimde bulunmak istediklerini söyledi.

Gülin Küçük, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile sürekli irtibat ve iş birliği içinde olduklarını da dile getirerek, derneği çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Gülin Küçük, bugünkü ziyaretlerinde hastanenin televizyon, su sebili gibi bazı ihtiyaçlarını karşıladıklarını da söyledi.

SİBER

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Rıfat Siber de, hastanenin tüm halka ait olduğunu söyleyerek kendilerinin hekim olarak ellerinden geleni yaptıklarını, Sağlık Bakanlığı’nın da gerekli çalışmayı yürüttüğünü dile getirdi.

Hastaneye dıştan yapılan desteklerin çok önemli ve değerli olduğunu ifade eden Siber, bunun toplumun devleti ve hastanesiyle kaynaşması olayı olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 01.11.2011 15:19
Anahtar Kelimeler:
UbpZiyaretLefkoşaTıpGülin Küçük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim