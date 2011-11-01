Gülin Küçük ve UBP Kadın Kolları Nükleer Tıp Bölümünde İhtiyaç Tespitinde Bulundu

Başbakan İrsen Küçük’ün eşi Gülün Küçük ve UBP Kadın Kolları’ndan bir heyet Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin henüz hizmet vermeyen Nükleer Tıp Bölümü’nü ziyaret ederek ihtiyaç tespitinde bulundu.

Ziyarette Hastane Başhekimi Rıfat Siber ve bölüm çalışanları de hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Gülin Küçük, nükleer tıp bölümünün bazı hastalıkların tanı ve teşhisinde önemli rol oynadığını söyledi. Kanser hastaları için bu bölümün önemli olduğunu ifade eden Gülin Küçük, Kuzey Kıbrıs’ta kanser hastalarının her geçen gün arttığına da dikkat çekti.

Küçük, kanser hastalığının uzun bir tedavi süreci olduğunu kaydederek Nükleer Tıp Bölümü’nün ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu yönde girişimde bulunmak istediklerini söyledi.

Gülin Küçük, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile sürekli irtibat ve iş birliği içinde olduklarını da dile getirerek, derneği çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Gülin Küçük, bugünkü ziyaretlerinde hastanenin televizyon, su sebili gibi bazı ihtiyaçlarını karşıladıklarını da söyledi.

SİBER

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Rıfat Siber de, hastanenin tüm halka ait olduğunu söyleyerek kendilerinin hekim olarak ellerinden geleni yaptıklarını, Sağlık Bakanlığı’nın da gerekli çalışmayı yürüttüğünü dile getirdi.

Hastaneye dıştan yapılan desteklerin çok önemli ve değerli olduğunu ifade eden Siber, bunun toplumun devleti ve hastanesiyle kaynaşması olayı olduğunu söyledi.