Gülin Küçük ve Şerife Ünverdi Nevşehir'de

Başbakan İrsen Küçük'ün eşi Gülin Küçük, ''Bizler, Van'daki deprem dolayısıyla çok üzüldük. Türk ulusunun başına gelen bu acı olay, bizi çok üzdü. Onların acısı bizlerin de acısıdır'' dedi.

Nevşehir'de düzenlenecek 19'uncu Kadın Kurultayı için Türkiye'ye giden Başbakanı İrsen Küçük'ün eşi Gülin Küçük ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Nevşehir Valisi Abdurrahman Savaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Küçük, KKTC'nin her zaman Anavatan Türkiye ile birlik ve beraberlik içinde olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin KKTC'ye, hem siyasi hem de ekonomik olarak destek olduğunu kaydeden Küçük, ''Sizlere KKTC'den selamlar sevgiler getirdik. Bizler, her zaman anavatanımızla birlikte hareket ediyoruz. Anavatanımızla biz her zaman birlik ve beraberlik içinde olduk, olmaya da devam ediyoruz. Anavatanımız hem siyasi hem de ekonomik olarak bizlere destek oluyor, biz de bu destekle emin adımlarla yürüyoruz'' diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da KKTC'yi ziyaret etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Küçük, şöyle devam etti:

''KKTC olarak temel amaçlarımızdan biri, ülkemizi geliştirmek, yüceltmek ve yaşatmaktır. Buna da devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz'da Kıbrıs'a gelerek bizi şereflendirdi. Bize verdikleri önemi gösteriyorlar. Yine yakın bir zamanda KKTC'nin 28'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığımız törenlerde Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve çok sayıda milletvekili katılım sağladı ve onlar da bizi mutlu etti. Bizler Van'daki deprem dolayısıyla çok üzüldük. Türk ulusunun başına gelen bu acı olay bizi çok üzdü. Onların acısı, bizlerin de acısıdır. Ben orada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum.''

Küçük ayrıca, Nevşehir'in önemli bir kurultaya ev sahipliği yaptığını da söyleyerek, emeği geçenleri tebrik etti.

Vali Savaş da, Kapadokya bölgesinin sahil turizmi yapılan bölgelerden farklı olarak, 12 ay boyunca hareketli olduğunu ve ziyaret edildiğini, bir yıl boyunca Kapadokya bölgesini yaklaşık 2 milyon turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Kapadokya bölgesinin sadece turizm faaliyetleriyle değil, önemli kurultaylara da ev sahipliği yapabilecek potansiyelde olduğunu kaydeden Savaş, 19'uncu Kadın Kurultayının Nevşehir'de yapılmasının kendileri açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Toplumda cinsiyet eşitliğini, toplumun bütün katmanlarının ortak bakış açısıyla değerlendirilebilmesi için yapılan bu faaliyetlerin çok önemli olduğunu belirten Savaş, ''Özellikle aile içi şiddet olgusunun tüm dünyada tartışıldığı bir dönemde bu faaliyetler toplumsal duyarlılığın artırılması için son derece önemlidir. Diğer türlü cezai işlemlerle kamunun güç kullanması ile çözülecek konular değil bunlar. Aile toplumun en temel parçasıdır onu korumak çok önemlidir buradaki problemleri el birliği ile aşacağımıza inanıyorum'' dedi.

Ziyaret sonunda Vali Savaş, Küçük ve Ünverdi'ye, Avanos ilçesinde yapılan bölgeye özgü Hitit Anforası hediye etti.