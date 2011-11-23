Gülin Küçük Azerbaycan'a Gitti

Başbakan İrsen Küçük’ün eşi Gülin Küçük, Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı’nın daveti üzerine, beraberindeki bir heyetle Azerbaycan’a gitti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bu sabah Bakü’ye hareket eden Gülin Küçük, Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Çocukların Aileye Dönüşü Devlet Projesi" çerçevesinde düzenlenecek konferansa katılacak ve onur konuğu olarak bir de konuşma yapacak.

Rusya ve Avrupa'dan ilgililerin de katılması beklenen konferans yarın başlayacak ve iki gün sürecek.

Gülin Küçük’ün Azerbaycan’da bulunduğu süre zarfında Azerbaycan Eğitim Bakanı ile görüşmesi ve çeşitli kuruluşların yetkilileriyle temaslar yapması bekleniyor.

Gülin Küçük ziyaretini tamamlamasının ardından Cumartesi günü yurda dönecek.