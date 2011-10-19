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Gül: "İntikamı çok büyük olacak”

Cumhurbaşkanı Gül 24 askerin şehit olduğu hain saldırı sonrası yaptığı ilk değerlendirmede....

Gül: "İntikamı çok büyük olacak”

Cumhurbaşkanı Gül 24 askerin şehit olduğu hain saldırı sonrası yaptığı ilk değerlendirmede....

19 Ekim 2011 Çarşamba 09:14
Gül:
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Cumhurbaşkanı Gül 24 askerin şehit olduğu hain saldırı sonrası yaptığı ilk değerlendirmede “Bu saldırıların intikamı çok büyük olacaktır” dedi.

İşte Gül’ün yaptığı açıklamadan satır başları: Bu saldırıların intikamı çok büyük olacaktır ve misliyle alınacaktır. Silahla bir yere varılmayacağını eninde sonunda göreceklerdir. Bunlara yataklık edenler de derslerini çıkartmalı ve neticelerine katlanmaları gerekir. Türkiye azimli kararlı bir şekilde bu terörle sonuna kadar mücadele edecektir.

Bu terör karşısında hiçbir şekilde sarsılmayacaktır. Bir kez da bütün şehitlerimiz Allah’tan rahmet diliyorum. Komutanlarımız bölgeye intikal etmişlerdi. Bu mücadelenin uzun soluklu bir mücadele olduğunu herkes bilmelidir. Bu konudaki kararlılığımız kesindir. Terör ile netice alacaklarını düşünen varsa büyük bir yanılgı içindedirler. Kendi halkımızın hak ve hukukunu korumak başka bir şeydir, terörle kararlı bir şekilde mücadele etmek ise devletimizin kararıdır.

ÇİÇEK: “BAĞRIMIZA TAŞ BASACAĞIZ” TBMM Başkanı Cemil Çiçek Yeni anayasa çalışmalarını yürütecek olan uzlaşma komisyonun ilk toplantısı açış konuşmasında 24 askerin şehit olduğu hain saldırı hakkında açıklama yaptı.

Çiçek şöyle konuştu: Yaşadığımız üzücü olaylar yeni anayasa sevincimizi gölgeledi. Bu olaylar ne kadar yürek yakarsa yaksın girdiğimiz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Acılarımız ne kadar büyük olursa olsun bağrımıza taş basacağız. Gelişen şartlar çalışmalarımız ne kadar zorlaştırırsa zorlaştırırsın hukuk ve demokrasi sınırları içinde kalarak üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Bir taraftan bu olayları telin ettiğimizi ifade edeceğiz. Diğer yandan da yeni anayasayı toplumumuza kazandırmak gayretinin içinde olacağız.

Son Güncelleme: 19.10.2011 09:14
Anahtar Kelimeler:
PKKşehitGülCumhurbaşkanıÇukurcaAbdullah
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