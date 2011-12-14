Gül Bedelli ve Şike Yasasını Onayladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kritik iki kanunu onayladı.



Cumhurbaşkanı Gül, "Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve "SpordaŞiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"a onay verdi.



Binlerce gencin gözü "Bedelli Askerlik" için günlerdir Çankaya'da bulunuyordu. Yasaylabirlikte 30 yaşından gün almış gençler 30 bin liraya bedelli askerlik yapacak.



Şike Yasası da kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Gül, şike suçlarında cezaindirimi getiren yasayı daha önce veto etmiş ama yasa aynı şekilde Köşk'e gelmişti.