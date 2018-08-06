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Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi

Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi

06 Ağustos 2018 Pazartesi 06:16
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi

Güneş Sistemi dışında güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer bir gök cismi keşfedildi. 

Science Daily'nin haberine göre, keşif, Arizona Üniversitesinden Melodie Kao liderliğindeki bilim adamları tarafından, Ulusal Bilim Vakfı Karl G. Jansky Radyo Astronomi Gözlemevi vasıtasıyla yapıldı. 

Gök bilimciler, SIMP J01365663+0933473 olarak adlandırılan gök cisminin, Jüpiter'inkinden 200 kat daha güçlü manyetik alana ve gezegen kütlesine sahip olduğunu açıkladı.

"Serseri" olarak nitelendirilen gök cisminin, uzayda bir yıldızdan bağımsız dolaştığı belirtildi. Kao, keşfedilen gök cismine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kahverengi cüce (sönmüş yıldız) ile gezegen arasındaki sınırda bulunan bu gök cismi, hem yıldız hem de gezegenlerde manyetik süreçleri anlamamıza yardım etme potansiyeline sahip." ifadesini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 06.08.2018 09:25
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