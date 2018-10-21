Guatemala-meksika Sınırında Mahsur Kalan Göçmenlerden Yaklaşık 2 Bini Yüzerek Veya Salla Meksika Tarafına Geçti



Ciudad Hidalgo, 21 Ekim 18 (.): Orta Amerika\'dan ABD\'ye ulaşma ümidiyle yola çıkan ve dün Guatemala\'nın Meksika sınırına dayanan göçmenlerden yaklaşık 2 bini, iki ülkeyi ayıran Suchiate Nehri\'ni yüzerek veya salla aşarak Meksika tarafına geçmeyi başardı.

Meksikalı yetkililerin ülkeye düzensiz girişlerine izin vermemek için gösterdiği çabaya rağmen 2 bin civarında göçmen Meksika tarafına geçti ve bazıları ABD\'ye gitmek üzere yola koyuldu.

Meksika İçişleri Bakanlığı ise sınırda Honduraslılar arasından 640 mülteci talebi aldıklarını açıkladı. Bakanlık, otobüslerle sığınma merkezine taşınan, gıda ve tıbbi yardım sağlanan göçmenlerin fotoğraflarını da yayınladı.

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez ile Guatemalalı mevkidaşı Jimmy Morales\'in göçmen hareketi üzerine yaptığı acil toplantıda, Guatemala\'ya son bir haftada 5 bin 400 göçmenin giriş yaptığı duyuruldu.

Dün Suchiate Nehri üzerinde Meksika ile Guatemala\'yı birbirine bağlayan köprüde ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti.

Bazı göçmenler, tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçmişti ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı. Polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu göçmenlerden, geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini bildirmişti.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, büyük bir göçmen grubunun "düzensiz biçimde Meksika topraklarına girmeye çalıştığını, federal polis birimlerine saldırdığını ve bazılarını yaraladığını" aktarmıştı. Nieto, Meksika\'nın topraklarına bu şekilde girilmesine izin vermeyeceğini vurgulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Meksikalı yetkililere, göçmenlere engel olduğu için teşekkür etmişti.

(AA/HA)

