Guatemala, İsveç Ve Venezuela Büyükelçilerinin Ülkeden Ayrılmasını İstiyor



Guatemala, 11 Mayıs 18 (.): Guatemala, İsveç ve Venezuela\'dan büyükelçilerini çekmesini istedi.

Guatemala hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin iç işlerine karıştıkları gerekçesiyle İsveç ve Venezuela büyükelçilerinin ülkeden ayrılması istendi.

Dışişleri Bakanı SandraJovel yaptığı basın toplantısında bunun hükümetinin verdiği bağımsız bir karar olduğunu kaydetti.

İsveç\'in Guatemala\'da yolsuzluk iddialarını inceleyen Birleşmiş Milletler (BM) destekli Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna finansal destekte bulunduğu açıklanmıştı.

(AA/TUĞ/ÖK)

