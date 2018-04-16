Guatemala Belize İle Toprak İhtilafının Lahey'e Taşınmasını Onayladı

Pazar günü yapılan referandumda katılımcıların yüzde 95'i anlaşmazlığın Uluslararası Adalet Divanına taşınmasını kabul etti.

Anlaşmazlığın divana taşınması için Belize halkının da mahkemenin hakemliğine referandumla onay vermesi gerekiyor.

İki ülke, 2008'de yaptıkları anlaşmayla konuyu Uluslararası Adalet Divanına taşımaya karar vermişti.

Guetemala, Belize'nin Karayip Denizi kıyısında, ülkenin güney yarısını oluşturan yaklaşık 11 bin kilometrekarelik alanında hak iddia ediyor. Anlaşmazlığa konu olan bölgede yerleşim sınırlı ve nüfus yoğunluğu az. Doğal koruma alanları bulunan bölgede az sayıda balıkçı kasabası, tarımla uğraşan köy ve turizm merkezi bulunuyor.

Anlaşmazlığın kökeni, yaklaşık 200 yıl öncesinde Guatemala'nın İspanyol, Belize'nin İngiliz sömürgesi olduğu döneme dayanıyor.