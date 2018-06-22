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Grup Cinsel İlişki ve Uyuşturucu Skandalı Sonrası Üniversitedeki Geleneksel Partiye Yasak Geldi

Oxford Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği yıl sonu partisinden dışarı sızan görüntülerde grup cinsel ilişki görüntülerinin yer alması üzerine üniversite yönetimi partiyi iptal etme kararı aldı.

Grup Cinsel İlişki ve Uyuşturucu Skandalı Sonrası Üniversitedeki Geleneksel Partiye Yasak Geldi

Oxford Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği yıl sonu partisinden dışarı sızan görüntülerde grup cinsel ilişki görüntülerinin yer alması üzerine üniversite yönetimi partiyi iptal etme kararı aldı.

22 Haziran 2018 Cuma 22:30
Grup Cinsel İlişki ve Uyuşturucu Skandalı Sonrası Üniversitedeki Geleneksel Partiye Yasak Geldi

Grup Cinsel İlişki ve Uyuşturucu Skandalı Sonrası Üniversitedeki Geleneksel Partiye Yasak Geldi

Oxford Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği yıl sonu partisinden dışarı sızan görüntülerde grup cinsel ilişki görüntülerinin yer alması üzerine üniversite yönetimi partiyi iptal etme kararı aldı.

Oxford Üniversitesi  sarhoş öğrencilerin grup cinsel ilişki partilerine katılıp çılgınlarcasına uyuşturucu tükettiği geleneksel yıl sonu partisini iptal etme kararı aldı. Öğrencilerin, iç çamaşırları ve maskeli fetiş kostümleriyle katıldığı partiden bir gazetecinin dışarıya görüntüler sızdırması büyük bir skandala yol açmıştı.

500 ÖĞRENCİ ÇILGINLARCASINA EĞLENDİ

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500'e yakın kişinin katıldığı parti ünlü Piers Gaveston Derneği tarafından düzenlenmişti. Organizatörlerin kendilerini "Lady of Whorelott" ve "Sexcalibur" olarak adlandırdıkları pagan temalı etkinlik, Oxfordshire'da isimsiz bir alanda yapıldı

BAKANIN OĞLU DA PARTİDEYMİŞ!

Ulaştırma Bakanı'nın oğlu Sam Norman'ın da partide olduğu iddia edildi. Kurulan çadırların birinde sınırsız uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edildi.

GRUP İLİŞKİ YAŞAMIŞLAR

Öğrencilerin üçlü ve dörtlü gruplar halinde cinsel ilişkiye girdiği anların görüntüleri internete yayılınca ülkede ufak çaplı bir kriz patlak verdi. Üniversite yönetimi öğrencilere ceza vereceğini duyurdu.

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