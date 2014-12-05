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Grönland'a Polis Başbakan

Danimarka'ya bağlı Grönland özerk yönetiminde üçlü koalisyon hükümeti kuruldu.

Grönland'a Polis Başbakan

Danimarka'ya bağlı Grönland özerk yönetiminde üçlü koalisyon hükümeti kuruldu.

05 Aralık 2014 Cuma 07:26
Grönland'a Polis Başbakan
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GRÖNLAND'DA 28 KASIM'DAKİ SEÇİMDEN PARTİSİ AZ FARKLA BİRİNCİ ÇIKAN ESKİ POLİS KİELSEN, ÜÇLÜ KOALİSYON HÜKÜMETİNİN BAŞBAKANI OLDU

 Danimarka'ya bağlı Grönland özerk yönetiminde üçlü koalisyon hükümeti kuruldu.

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa eden eski Başbakan Aleqa Hammond'un yerine Siumut Partisi'nin başına gelen eski polis Kim Kielsen, 28 Kasım'da yapılan ve partisinin yüzde 8,6'lık oy kaybına rağmen az farkla birinci çıktığı seçimden sonra girdiği koalisyon arayışını sonuçlandırdı. 31 sandalyeli Grönland Parlamentosu'nda 11 milletvekili olan Siumut Partisi, 4 milletvekiline sahip merkez sağ Demokratlar ve 2 milletvekili bulunan ayrılıkçılık karşıtı Attasut partileriyle koalisyon kurarak yeterli çoğunluğu elde etti.

Yeni hükümetin başbakanı Kim Kielsen, siyasete atılmadan önce 1996-2003 yılları arasında polis olarak görev yaptıktan sonra siyasete girmiş, istifa eden Başbakan Hammond döneminde ise bakanlık yapmıştı.

Grönland, 1979 yılında Danimarka'dan özerklik aldıktan sonra dışişleri, güvenlik ve mali konularda bu ülkeye bağlı kalmaya devam ediyor. Danimarka hükümeti yıllık 6,6 milyar Danimarka Kronu (yaklaşık 443 milyon avro) olan ada bütçesinin yaklaşık yarısını sağlıyor.

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