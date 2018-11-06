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Grenfell Tower Yangınıyla Alay Edilen Videoyla İlgili 5 Gözaltı

Londra, 6 Kasım 18 : İngiltere\'de kartondan yapılmış Grenfell Tower maketinin ateşe verildiği ve geçen yıl çıkan yangında ölenlerle alay edilen sosyal medya videosuyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Grenfell Tower Yangınıyla Alay Edilen Videoyla İlgili 5 Gözaltı

Londra, 6 Kasım 18 : İngiltere\'de kartondan yapılmış Grenfell Tower maketinin ateşe verildiği ve geçen yıl çıkan yangında ölenlerle alay edilen sosyal medya videosuyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

06 Kasım 2018 Salı 12:23
Grenfell Tower Yangınıyla Alay Edilen Videoyla İlgili 5 Gözaltı
Londra, 6 Kasım 18 : İngiltere\'de kartondan yapılmış Grenfell Tower maketinin ateşe verildiği ve geçen yıl çıkan yangında ölenlerle alay edilen sosyal medya videosuyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard\'dan yapılan yazılı açıklamada, dün sosyal medyada yayılan Grenfell Tower videosunda yer alan 5 kişinin Londra\'da bir karakola teslim olduğu bildirildi.
İkisi 49, diğerleri 19, 46 ve 55 yaşlarında olduğu belirtilen 5 erkek şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.
Tehdit, istismar ve hakaret ile kamu düzenini bozmaktan gözaltına alınan şüphelilerin, eylemi din veya ırk temelli nefretle yaptığının belirlenmesi halinde 2 yıla kadar hapisle yargılanması öngörülüyor.
İngiltere Başbakanı Theresa May dün Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Grenfell Tower’da hayatını kaybedenlere ve ailelerine saygısızlık edilmesi kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullanmıştı.
ÇOĞUNLUĞU MÜSLÜMAN 72 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Sosyal medyada yayılan videoda bir grup İngiliz\'in, geçen yıl haziran ayında tamamen yanan Grenfell Tower\'ın kartondan maketini ateşe verdiği görülüyor. Görüntüde, pencerelerinde insan silüetleri bulunan maket yanarken gülen kişiler, kurbanları taklit ederek "yardım edin" diye bağırıyorlar.
Londra\'nın batısındaki Kensington ilçesinde yer alan Grenfell Tower\'da çoğunluğu Müslüman 72 kişi hayatını kaybetmişti. Belediyeye ait sosyal konut niteliğindeki binada, kentin en yoksul kesiminden insanlar yaşıyordu.
İslam karşıtı aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson da daha önce Grenfell Tower\'da yasa dışı göçmenlerin yaşadığını iddia eden bir video yayımlamıştı. Robinson, medyanın, binadaki yangına ülkede düzenlenen terör saldırılarından daha fazla yer verdiğini iddia etmişti.
(AA/RÇ/ÖK)

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