Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Mayıs 2017 Cuma 13:14

Greenpeace'ten Eyfel Kulesi'nde Eylem

Greenpeace, Fransa'da pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi milliyetçiliğe ve otoriterliğe dikkati çekmek için Eyfel Kulesi'nde eylem düzenledi.

Greenpeace'ten Eyfel Kulesi'nde Eylem
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Greenpeace, Fransa'da pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi milliyetçiliğe ve otoriterliğe dikkati çekmek için Eyfel Kulesi'nde eylem düzenledi.

Greenpeace eylemcileri, Eyfel Kulesi'ne tırmanarak, Fransız Devrimi'nden bugüne kadar ülkenin temel değerleri olarak bilinen "Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik" yazılı pankart astı.

Pankartta ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyasına karşı kullanılan, "diren" çağrısı da yer aldı.

Greenpeace'in Fransa Temsilcisi Jean-Francois Julliard, kamu radyo istasyonu Franceinfo'ya yaptığı açıklamada bu eylemi, Fransa'da ve diğer ülkelerde milliyetçilik ve otoriterliğin yükselişine karşı olduklarını ifade etmek için yaptıklarını kaydetti.

Julliard, "Bu bizim, insanlara 'Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik' değerlerini savunmaları gerektiğini hatırlatmak için kullandığımız bir yol." diye konuştu.

Kamuoyu yoklamalarında önde görünen ve liberal yaklaşımı ile bilinen Yürüyüş Hareketi lideri Emmanuel Macron ile rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen arasında 7 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kazanan Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kosova'da Siyasi Kriz Kosova'da Siyasi Kriz
Ab Komisyonu Başkanı Juncker’dan Brexit Çıkışı Ab Komisyonu Başkanı Juncker’dan Brexit Çıkışı
Meksika'da Güvenlik Güçleriyle Akaryakıt Hırsızları Çatıştı Meksika'da Güvenlik Güçleriyle Akaryakıt...
Abd’nin Halep'teki Cami Saldırısını Kabul Ettiği İddia Edildi Abd’nin Halep'teki Cami Saldırısını Kabul Ettiği...
Hindistan'da Kamyonet Kanala Devrildi: 14 Ölü Hindistan'da Kamyonet Kanala Devrildi: 14 Ölü
Trump'a Başkanlığı Döneminin İlk New York Ziyaretinde Protesto Trump'a Başkanlığı Döneminin İlk New York Ziyaretinde...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Kosova'da Siyasi Kriz
Kosova'daki muhalefet partileri, hükümet hakkında Mecliste güven oylaması yapılmasını istedi.

Haberi Oku