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Grande Place meydanı Latin motifli çiçek halıya bezendi

Grande Place meydanı Latin motifli çiçek halıya bezendi

16 Ağustos 2018 Perşembe 12:55
Grande Place meydanı Latin motifli çiçek halıya bezendi

BRÜKSEL'İN ÜNLÜ GRANDE PLACE MEYDANI, BU YIL İLK DEFA LATİN MOTİFLERİYLE BEZENMİŞ DEV ÇİÇEK HALIYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Brüksel'in dünyaca ünlü ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Grand Place meydanı, bu yıl Meksika motifleriyle donatılan dev çiçek halıya ev sahipliği yapıyor.
Turistik meydanda ilk kez Latin temasıyla oluşturulan halı, geleneksel olarak çiçek halı sanatıyla ünlü Meksika'nın Guanajuato bölgesiyle iş birliği yürütülerek yapıldı.
16-19 Ağustos tarihlerinde görülebilecek dev halı için dalya ve meşhur Belçika begonyalarından oluşan 500 binden fazla çiçek kullanıldı.
Sarı, pembe, mor, turuncu ve beyaz dalya ile begonya çiçekleri ve çim kullanılarak oluşturulan halı motifleri, genç Meksikalı Grafik Tasarımcısı Roo ve Brüksel çiçek halı tasarımcısı Mark Schautteet tarafından oluşturuldu.
Turistlerin ilgi odağı olan 75 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğinde, bin 800 metrekarelik alana yayılan halı için 100 Meksikalı ve Belçikalı gönüllü işçi sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayarak, 8 saat içinde adeta bir görsel şölene dönüşen dev çiçek halıyı yaptı.
Guanajuato bölgesinin kültürel zenginliğini yansıtmak için kuş, kurbağa ve güneş gibi motifler kullanılan halının, etkinliğin 1971 yılında başlatıldığından bu yana en kapsamlı motiflere yer verilen halı olduğu belirtiliyor.
19 Ağustos'a kadar sürecek etkinlik kapsamında Grand Place'a on binlerce ziyaretçi bekleniyor. Çiçek halı, 6 avro ücret karşılığında meydandaki tarihi belediye binasının balkonundan da görülebilecek.
İLK KEZ 1971'E MEYDAN ÇİÇEKLERLE DONATILMIŞ
Grand Place'da ilk olarak 1971'de başlatılan ve 1986'dan itibaren her 2 yılda bir düzenlenen çiçek halı etkinliği için ağırlıklı olarak Belçika'nın Gent kentinde yetiştirilen begonya çiçekleri kullanılıyor. Belçika, 17'nci yüzyılda Güney Amerika'da keşfedilen canlı renkli begonya çiçeklerinin en büyük üreticisi konumunda.
Brüksel'in tarihi meydanı iki yıl önce Japon motifleri kullanılan çiçek halıyı sergilemiş, 2014'te ise Türklerin, Belçika'ya göçünün 50'nci yılı anısına Türk halısına bezenmişti.
 

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Son Güncelleme: 16.08.2018 16:39
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