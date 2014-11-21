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Gözüne Votka Dökerek Sarhoş Oldu, Uyuyan Kıza...

Sarhoş olmak için gözüne votka döken adam uyuyan

Gözüne Votka Dökerek Sarhoş Oldu, Uyuyan Kıza...

Sarhoş olmak için gözüne votka döken adam uyuyan

21 Kasım 2014 Cuma 13:34
Gözüne Votka Dökerek Sarhoş Oldu, Uyuyan Kıza...
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Gözüne Votka Dökerek Sarhoş Oldu, Uyuyan Kıza...

Sarhoş olmak için gözüne votka döken adam uyuyan kıza tecavüz etti.
İngiliz seks suçlusu 21 yaşındaki Mitchel Ward, gittiği bir partide alkol aldı ve daha hızlı sarhoş olmak için gözüne votka dökmeye başladı. Aynı partide şişe çevirmeye oynayan kız, üzerinde sadece iç çamaşırlarıyla kaldı. Uykusu gelen kız, uyumaya gitti.
Yatağa yatan kızın yanına giden Ward, ilişkiye girmek istediğini söyledi. Teklifi reddeden kız, sabah Ward'un kendisiyle ilişkiye girmesiyle uyandı. Kızın olayı ailesine anlatmasıyla, Ward tutuklandı.
Olayı ilk başta inkar eden Ward, kızın 'değişik' olduğunu iddia etti.
Ward, 2009 yılında 13 yaşında bir kız ile ilişkiye girmekten suçlu bulunmuştu.
Yargıcın kadınlara tehdit oluşturduğunu söylediği adam, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ward, hapisten çıktıktan sonra 5 yıl boyunca gözetim altında tutulacak.  

Son Güncelleme: 21.11.2014 13:37
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