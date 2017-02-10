Gözünden Hamam Böceği Çıktı

Hindistan'da bir kadının gözünden canlı hamam böceği çıktı!



Hindistan'da geçtiğimiz salı günü burnunda karıncalanma şikayetiyle hastaneye başvuran 42 yaşındaki Selvi adlı kadının gözünün içinden canlı hamam böceği çıkarıldı.Her şey geçtiğimiz pazartesi günü gece yarısı başladı. Sağ burun deliğinde karıncalanma hisseden Selvi (42) adlı ev hizmetlisi önce grip olduğunu düşündü. Fakat dakikalar ilerledikçe beyninin içinde bir şeyin hareket ettiğini anladı. Bütün gece sabaha kadar uyuyamayan Selvi güneşin doğuşunu bekledi.New Indian Express'e "Bu hissi tam olarak açıklayamayacağım ama bir böcek olduğuna emindim. Hareket ettiğinde gözlerimde yanma hissediyordum." şeklinde demeç veren Selvi, güneşin doğmasıyla Injambakkam'daki evinin hemen yanındaki kliniğe başvurdu. Fakat bir sonuç alamayınca bir başka hastaneye yöneldi. Burada nazal büyüme teşhisi koyulan Selvi sonuçtan tatmin olmayarak soluğu üçüncü bir hastanede aldı. Bu hastanede de duyduğu rahatsızlığın kendi vücuduna yabancılaşmasından kaynaklanabileceğini söyleyen doktorlar ayrıntılı tetkik önerip genç kadını bir başka hastaneye yönlendirdiler. Ve bu hastanede olanlar oldu. Selvi'nin dördüncü hastanesi olan Stanley Medical College'da yapılan göz taramasında doktorlar bir çift antenle karşılaştı.Hastanenin Kulak Burun Boğaz Bölümü'nün başı olan M. N. Shankar, Times of India'ya "Yaşıyordu. Ve hiç dışarı çıkmak gibi bir niyeti yoktu. Kafatasının çeperinde, gözlerin arasında, beyne yakın bir yerde duruyordu. Oldukça olgun, etli bir hamam böceğiydi." açıklamasında bulundu.Doktorlar hamamböceğini çıkarmak için önce vakum yöntemini kullandılar fakat canlı, dokulara yapıştı. 45 dakikalık bir işlemden sonra istenmeyen hayvan vakum ve pens ile kadının gözünden canlı olarak çıkarıldı. Bulunduğu konumun hassaslığı nedeniyle hamam böceğini ittirmek zorunda kalan doktorlar, canlının burada 12 saatten fazla kaldığını belirterek biraz daha geç kalınmış olsaydı enfeksiyon nedeniyle Selvi'nin öleceğini eklediler.Bu vaka kuşkusuz tıp tarihinde ilk değil. 1994 yılında George Washington Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Shannelle Armstrong adlı bir öğrencinin de kulağından hamam böceği çıkmıştı. Armstrong başarılı geçen tedavisinin ardından "Şapkayla uyumanızı tavsiye ediyorum." açıklamasında bulunmuştu.Hamam böcekleri bazı kokuları sevmez. Evinizde kedi nanesi, defne yaprağı, narenciye, kırmızı biber, biberiye yağı, sarımsak, lavanta, salatalık, nane ve adaçayı, çay ağacı yağı, borik asit, naftalin bulundurun ve evinizdeki çatlaklara bu ürünleri uygun yollarla püskürtün. Ayrıca hamam böcekleri hamsterlardan yani beyaz farelerden çok korkar. Evinizi boyayarak da hamam böceklerinizden kurtulabilirsiniz.Hamam böcekleri boya kokusundan da hoşlanmaz. Evinize boya yapabilirsiniz.Amonyak kokusu da hamam böceklerinin kabusudur. Amonyak ile yerleri silebilirsiniz.Zehirlenmiş ya da can çekişmekte olan bir hamam böceğinin suya erişimi olursa yaşayabilir. O yüzden etrafı nemli, sulu ve gıda maddeleriyle bırakmayın.Hiçbir şey kar etmiyorsa, çözüm bulamıyorsanız evinizi değiştirin, hamam böceklerinin atom bombasından etkilenmeyen, dinozorlarla aynı dönemde yaşamış, bir ay yemek yemeden iki hafta su içmeden yaşayabilen tek hayvan olduğunu unutmayın.Ayrıca bazı hamam böcekleri sadece bir kez çiftleşirler ve hayatları boyunca hep hamile kalırlar. Kafası kopmuş bir hamam böceği bir hafta kadar yaşayabilir. Hamam böcekleri nefeslerini 40 dakika kadar tutabilir ve saatte 5 kilometre hız yapabilirler ve 33 farklı bakteri taşırlar.