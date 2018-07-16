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Gözler bugünkü Trump-Putin zirvesinde

Gözler bugünkü Trump-Putin zirvesinde

16 Temmuz 2018 Pazartesi 06:20
Gözler bugünkü Trump-Putin zirvesinde

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelecek. Zirvede ABD-Rusya ilişkileri, ABD seçimlerine müdahale iddiası, Suriye, nükleer silahsızlanma, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri, Kırım'ın ilhakı ve Kuzey Kore konuları ele alınacak.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ev sahipliğinde yapılacak zirve, yerel saatle 13.20'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başlayacak.İkili görüşmelerin ardından çalışma yemeğine geçilecek. Devamında ise Trump ve Putin basın toplantısı düzenleyecek.

Yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşecek zirvede, ABD-Rusya ilişkileri, ABD seçimlerine müdahale iddiası, İran, Suriye, nükleer silahsızlanma, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri, Kırım'ın ilhakı ve Kuzey Kore konuları ele alınacak.

TRUMP NE İSTİYOR?

Trump, "düşmanım değil, rakibim" dediği Putin'den, öncelikle nükleer programına son vermesi için Kuzey Kore'ye baskı yapılması konusunda yardım isteyecek. Trump, Rusya'nın Kuzey Kore'ye ekonomik destekte bulunmamasını ve bu kapsamda gizli olarak bu ülkeden kömür alınmamasını talep edecek.

Trump'ın diğer bir hedefi de Suriye'de istikrarın sağlanması için Rusya'nın desteğini almak ve İran'ın bölgeden uzaklaştırılmasını sağlamak olacak. Uluslararası terörizmle mücadelede Rusya'dan destek bekleyen ABD Başkanı, ayrıca Soğuk Savaş dönemi nükleer silahsızlanma anlaşmasının ihlaline de son verilmesini isteyecek.

Hafta içinde Brüksel'de yapılan NATO Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında Trump, daha önce eleştirdiği selefi Barack Obama zamanında yapılan diğer bir nükleer silahsızlanmayla ilgili anlaşmanın uzatılmasından yana olduğunu söylemişti.

PUTİN NE İSTİYOR?

Putin ise öncelikle ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini ve Kırım'ın ilhakı ile Ukrayna'daki askeri faaliyetleri nedeniyle Rusya'ya uygulanan bazı yaptırım ve baskıların kaldırılmasını isteyecek.

Kırım'ın ilhakının tanınmasını sağlamaya da çalışacak olan Putin ayrıca, Trump'ın "Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale etmediği" yönünde yeni bir açıklama yapmasını talep edecek.

MÜTTEFİKLER ENDİŞELİ

Helsinki zirvesi, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaların alevlendiği ve müttefiklerin Washington ve Moskova arasındaki yakınlaşmadan endişe duyduğu bir dönemde yapılacak.

Transatlantik ilişkilerdeki gerginliğin Brüksel'deki NATO zirvesinde bir kez daha su yüzüne çıktığı bir dönemde gerçekleşecek buluşmada verilecek mesajlar merakla bekleniyor. AB ve NATO'dan müttefikler, Trump'ın Kırım gibi İttifak için önemli konularda Putin'e taviz vermesinden kaygı duyuyor.

 

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Son Güncelleme: 16.07.2018 09:37
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