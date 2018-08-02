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Gözaltına alınan İsveçli aktivist İsrail'in yaptığı işkenceyi anlattı

İsrail'in, Al Awda gemisine geçen hafta müdahale sonrası alıkoyduğu aktivistlerden Divana Levrini, hücrede işkenceye maruz kaldıklarını açıkladı.

Gözaltına alınan İsveçli aktivist İsrail'in yaptığı işkenceyi anlattı

İsrail'in, Al Awda gemisine geçen hafta müdahale sonrası alıkoyduğu aktivistlerden Divana Levrini, hücrede işkenceye maruz kaldıklarını açıkladı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 22:25
Gözaltına alınan İsveçli aktivist İsrail'in yaptığı işkenceyi anlattı

Gözaltına alınan İsveçli aktivist İsrail'in yaptığı işkenceyi anlattı

İsrail'in, Al Awda gemisine geçen hafta müdahale sonrası alıkoyduğu aktivistlerden Divana Levrini, hücrede işkenceye maruz kaldıklarını açıkladı.

Gazze ablukasını delmeye çalışırken 4 gün önce İsrail tarafından gözaltına alınan İsveçli aktivist Charlie Andreasson ve Levrini ülkelerine döndü.

Almanya üzerinden İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na inen iki aktivisti İsveçli Yahudi aktivist Dror Feiller, güllerle karşıladı.

"Hücrede işkenceye maruz kaldık"

İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'na bağlı gemide aktivistlere müdahale sonrası gözaltına alınan Levrini, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

Gazze ablukasını delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten dört gemi ile yola çıktıklarını belirten Levrini, ''Gemimiz uluslararası sulardayken İsrail askerlerinin bulunduğu birçok bot gemimize müdahale etti. Biz uluslararası sularda olduğumuzu defalarca bildirmemize rağmen, gemimize binerek müdahaleye devam ettiler.'' diye konuştu.

Levrini, gemide aktivistlerin ölebileceğini vurgulayarak, ''Charlie Andreasson'un kafasına, sırtına, boynuna, kollarına, ayaklarına vurdular. Başka bir aktivistin boynu kanadı. Bazı aktivistleri üst kattan alt kata attılar. O kişiler boyunları kırılmadığı için şanslıydı. Biz orada ölebilirdik. Gemide insanlardan biri ölebilirdi. Hücrede işkenceye maruz kaldık.'' dedi.

"Şu anda psikolojim çok kötü"

Hücrede 4 gün boyunca işkenceye maruz kaldıklarının altını çizen Levrini, ''Hücrede uyumamıza izin vermediler. Saatte bir bekçiler iki kez hücremize gelip ayağa kalkmaya zorladı. Sonra kapımıza vurup psikolojik işkence uyguladı. Şu anda psikolojim çok kötü. İlaçlarımı almama izin verilmedi. Gemiyi ele geçirmeye çalıştıklarında da kafama vurmuşlardı. Kaptanımızı da ölümle tehdit ettiler." dedi.

"İsrail askerleri birçok eşyamızı çaldı"

Gemide bulunan ve İsrail askerlerince 4 gün alıkonan diğer İsveçli aktivist Andreasson de İsrail askerlerinin eşyalarını çaldığını söyledi.

Andreasson, ölümle tehdit edildiklerini belirterek, ''İsrail askerleri kredi kartı, telefon ve birçok eşyamızı çaldı. Gemimize müdahale ettikten sonra bagajlarımızı toplamamızı söylediler. Birçok eşyamızın olmadığını ve çalındığını İsrail askerlerine ilettik. Onlar da bizi ellerimiz ve ayaklarımızdan kelepçeleyerek gözaltına aldı ve hücreye attı.'' şeklinde konuştu.

Filistinliler kadar olmasa da işkenceye maruz kaldıklarını anlatan Andreasson, ''Vücuduma elektrikli tabanca ile müdahale ettiler. Hiçbirimiz ölmedik ama çok sert müdahaleye maruz kaldık.'' dedi.

Andreasson, yaptıkları eylemden dolayı huzurlu olduğunu aktararak, ''Götürdüğümüz insani yardımlar Filistinlilere ulaşmasa da onların sesini duyurduk. Olayı mahkemeye taşıyacağız. Hukuki işlemlerin ardından Filistinlilere destek vermeye devam edeceğiz.'' diye konuştu.

"Ablukaya son vermek için girişimlerimiz devam edecek"

İki aktivisti Stockholm Arlanda Havalimanı'nda bekleyen Yahudi asıllı İsveçli aktivist Feiller, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı delme girişimine devam edeceklerinin altını çizdi.

Feiller, ''11 yıldır Gazze'de yaşayanlar açık hava hapishanesinde hayatlarını sürdürüyor. Ship To Gazza Derneği aktivistleri olarak bu ablukaya son vermek için girişimlerimiz devam edecek.'' dedi.

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