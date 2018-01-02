Göyaşlarınızı Tutamayacaksınız! Evlendikten 18 Saat Sonra Öldü

Kanser hastası Heather Mosher'ın hikayesini okurken gözyaşlarınızı tutamayacaksınız!

İngiltere’de yaşayan kanser hastası Heather Mosher, uzun zamandır David isimli bir adamla ilişki yaşıyordu…

David, Heather’ın kanser olduğunu öğrenmesinin ardından her zaman yanında oldu ve desteğini hiçbir zaman eksik etmedi.

ABD’nin Connecticut eyaletinde 2015’te bir dans etkinliğinde tanışan çift kadın kanser olduktan sonra evlenmeye karar verdi.

Evlilik tarihi olarak 30 Aralık’ı belirlemişlerdi ancak doktorlar kadının o güne kadar hayatta kalmamasının zor olabileceğini söyledi.

Çift bu yüzden 23 Aralık’ta evlenmeye karar verdi…

Çift evlendikten sadece 18 saat sonra gelen acı haberle herkes yıkıldı.

Heather yaşamını yitirdi ve 18 saat boyunca evli kalabildiler.

David, “Kimse bu kadar hayatta kalabileceğini düşünmüyordu. Ama Heather onların haksız çıkardı” dedi.