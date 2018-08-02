Görenler inanamıyor… İkizler aşkı ikizlerde buldu

ABD’nin Michigan eyaletindeki bir aşk hikayesi televizyonlara konu oldu. Nick ve Zack Lewan kardeşler, aradıkları aşkı kendileri gibi ikiz olan Krissie ve Kassie kardeşlerde buldu.

Nick ve Kassie ikilisi, çiftler arasında ilk tanışan isimler oldu. Aynı üniversitede okuyan çift, ilişkilerinin ilk kıvılcımını beraber girdikleri psikoloji dersinde yaşadı. Derse giren hocanın ‘Aranızda ikizi olan var mı?’ sorusuyla el kaldıran ikili, böylelikle birbirlerini ilk kez gördü.

O günden sonra görüşmeye başlayan Nick ve Kassie, kısa süre sonra sevgili oldu. Nick aradan birkaç hafta geçtikten sonra kardeşi Zack’e durumu anlattı.

Kassie’nin bir ikizi olduğunu söyleyen Nick, kardeşine Krissie’nin fotoğrafını gösterdi. Nick ve Kassie ikiz kardeşlerini bir araya getirirken, Krissie ve Zack de aradan çok zaman geçmeden sevgili oldu.

Görenlerin inanmakta zorlandığı 4’lü, beraber çıktıkları bir tatilde aynı gün nişanlandıktan sonra düğün hazırlıklarına başladı.

Çifte düğün yapacaklarını söyleyen Kassie, “İnsanlar hikayemizi duyduklarında oldukça şaşırıyorlar. Ancak hepimizin farklı karakterleri, zevkleri ve ilişkileri var” dedi.

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