Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116603
ALTIN
172.008
DOLAR
3.9631
STERLİN
5.6095
EURO
4.8983
159 KİLO KAÇAK ET İLE YAKALANDI
159 KİLO KAÇAK ET İLE...
58 yaşındaki Ülker Çuvalcı hayatını kaybetti.
58 yaşındaki Ülker Çuvalcı hayatını...
Ciklos'ta Kaza
CİKLOS'TA KAZA
Cinayet davasında yeni gelişme
CİNAYET DAVASINDA YENİ GELİŞME
banner256
Flaş Haber
Ciklos'ta Kaza
Kapat

Gören koştu! Karaya vurdular!

Avustralya'nın Perth kentindeki Hamelin Koyu'nda yaklaşık 150 Kısa Yüzgeçli Pilot Balina karaya vurdu. Balinaları kurtarmak için çok sayıda gönüllü plaja akın etti.

Gören koştu! Karaya vurdular!

Avustralya'nın Perth kentindeki Hamelin Koyu'nda yaklaşık 150 Kısa Yüzgeçli Pilot Balina karaya vurdu. Balinaları kurtarmak için çok sayıda gönüllü plaja akın etti.

23 Mart 2018 Cuma 10:59
Gören koştu! Karaya vurdular!
banner238

Perth kentinde sabah saatlerinde bir balıkçı Hamelin Koyu’nda dehşet verici bir manzarayla karşılaştı.

Yaklaşık 150 Kısa Yüzgeçli Pilot Balinanın karaya vurduğunu gören balıkçı yetkililere haber verdi. Çok sayıda gönüllünün de katıldığı kurtarma çalışmalarında, 135 balinanın öldüğü 15 balinanın ise kurtarıldığı belirtildi.

Bölge halkı ve turistler, ölü balinaların köpek balıklarını çevreye toplayabileceği düşünülerek sudan uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Kurtarma çalışmalarına katılan kişiler arasında yer alan Jeremy Chick, yaşanan olayın son 15 yılda tanık olduğu en büyük karaya vurma olayı olduğunu söyledi.

1996’da Dunsborough’da 320 Uzun Yüzgeçli Pilot Balina karaya vurmuş, kaydedilen en büyük vaka olarak kabul edilen olayda hiçbir balina kurtarılamamıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzaylı sanıldı ama duyan şokta!
Uzaylı sanıldı ama duyan şokta!
Eşinin cinsel organını kesti, cüzdanına koydu
Eşinin cinsel organını kesti, cüzdanına koydu
Arkadaşını makatına basınçlı hava pompası sokarak öldürdü
Arkadaşını makatına basınçlı hava pompası sokarak öldürdü

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim