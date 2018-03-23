Gören koştu! Karaya vurdular!

Perth kentinde sabah saatlerinde bir balıkçı Hamelin Koyu’nda dehşet verici bir manzarayla karşılaştı.

Yaklaşık 150 Kısa Yüzgeçli Pilot Balinanın karaya vurduğunu gören balıkçı yetkililere haber verdi. Çok sayıda gönüllünün de katıldığı kurtarma çalışmalarında, 135 balinanın öldüğü 15 balinanın ise kurtarıldığı belirtildi.

Bölge halkı ve turistler, ölü balinaların köpek balıklarını çevreye toplayabileceği düşünülerek sudan uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Kurtarma çalışmalarına katılan kişiler arasında yer alan Jeremy Chick, yaşanan olayın son 15 yılda tanık olduğu en büyük karaya vurma olayı olduğunu söyledi.

1996’da Dunsborough’da 320 Uzun Yüzgeçli Pilot Balina karaya vurmuş, kaydedilen en büyük vaka olarak kabul edilen olayda hiçbir balina kurtarılamamıştı.