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17 Şubat 2017 Cuma 14:22

Google’ın CEO’su 7 Yaşındaki Kızın İş Başvurusuna Cevap Verdi

Google'ın CEO'su 7 Yaşındaki Kızın İş Başvurusuna Cevap Verdi
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Google’ın CEO’su 7 Yaşındaki Kızın İş Başvurusuna Cevap Verdi
Daha önce de kullanıcılarına verdikleri nazik cevaplarla gönülleri fetheden Google şimdi de yedi yaşındaki bir kız çocuğunun iş başvurusuna verdikleri yanıtla gündeme geliyor.


Henüz yedi yaşında olan Chloe Bridgewater birçok kişi gibi Google’da çalışmanın hayalini kuruyor. Daha doğrusu onun aklına bu fikri babası sokmuş. Babasına işi hakkında sorular soran ufak kız onun Google‘da çalışmak istediğini öğreniyor. Yaptıkları işi öğrenip, Google’ın merkez binasını görünce gelecekte burada çalışmayı aklına koyuyor. Ancak o uzunca süre bu konu hakkında hayal kurmakla kalmayıp, “Google’ın patronuna” oldukça içten bir mektup yazmayı tercih etti. Bu erken iş başvurusunda bilgisayarlar ve robotlarla ilgili olduğunu, onlar için çalışmak istediğini dile getirdi. Google’a gönderilen bu şirin mektup yanıtsız kalmadı.


Google’ın CEO’su Sundar Pichai‘den gelen cevapta şu sözler yer alıyordu: “Sevgili Chloe, sana mektubun için çok teşekkür ederim. Bilgisayarları ve robotları sevmene çok sevindim. Umarım gelecekte de teknoloji hakkında öğrenmeye devam edersin. Eğer sıkı bir şekilde çalışmaya ve hayallerini takip etmeye devam edersen aklına koyduğun her şeyi gerçekleştirebilirsin. Buna Google’da çalışmak da, olimpiyatlarda yüzmek de dahil. Okulun bittiğinden iş başvurunu almak için sabırsızlanıyorum.”

Google’dan aldıkları bu nazik cevabı Chloe’nin babası Andy Bridgewater internet dünyasıyla paylaştı. Aile kızlarının mektubuna böyle bir cevap beklemediklerini ancak bu nazik yanıtın Chloe’nin özgüvenini artırdığını dile getirdi. Kim bilir şimdi yedi yaşında olan Chloe belki gelecekte gerçekten Google için çalışmaya başlar.


 
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