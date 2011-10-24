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Google'dan depreme özel 'kişi bulucu'

Arama motoru Google, daha önce Haiti ve Japonya depreminde yaptığı bir uygulamayı Van'daki deprem için.....

Google'dan depreme özel 'kişi bulucu'

Arama motoru Google, daha önce Haiti ve Japonya depreminde yaptığı bir uygulamayı Van'daki deprem için.....

24 Ekim 2011 Pazartesi 09:53
Google'dan depreme özel 'kişi bulucu'
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Japonya'daki 8.9'luk depremin ardından kayıplarını arayan ve kaybolan kişilerin birbirlerine ulaşmasını sağlamak için geliştirilen 'Person Finder' kişi bulucu uygulaması Türkçe olarak hizmete girdi.

Deprem sırasında yakınları veya tanıdıklarından haber alamayan kişiler, 'Person finder' sayfasına girerek "Birisini arıyorum" veya "Biri hakkında bilgiye sahibim" seçeneklerini işaretleyebiliyor. Bu sayede aradıkları kişilerin isimlerini veya kendi durumlarını, bilgi sahibi oldukları, karşılaştıkları kişilerin isimlerini yazarak durumlarını kaydedebiliyorlar.

Uygulamayla Türkiye'de yakınlarına ulaşamayan kişiler, ilgili sayfaya girip aradıkları kişinin ismini yazdıklarında varsa o kişinini durumuyla ilgili kayıtlara ve geçmiş bilgilere ulaşıyor.

Sistem bu iki bilgiyi birbiriyle eşleştirerek felaket bölgesinde bulunan kişilerle onları arayanların birbirinden haberdar olmasını sağlıyor.

Son Güncelleme: 24.10.2011 09:53
Anahtar Kelimeler:
DepremGoogleVan
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