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02 Şubat 2017 Perşembe 07:13

Google, Dünyanın En Değerli Markası Oldu

İnternet devi ve arama motoru Google'ın &#34;dünyanın en değerli markaları&#34; listesinde teknoloji devi Apple'ı geride bırakarak zirveye yükseldiği bildirildi.

Google, Dünyanın En Değerli Markası Oldu
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6 YILDIR ZİRVEDE YER ALAN APPLE, İKİNCİLİĞE GERİLEDİ

New York, 2 Şubat 17 : İnternet devi ve arama motoru Google'ın "dünyanın en değerli markaları" listesinde teknoloji devi Apple'ı geride bırakarak zirveye yükseldiği bildirildi.

Bağımsız danışmanlık firması Brand Finance'in yayınladığı 2017 yılı Global 500 adlı raporda, Google'ın marka değerinin geçen seneye kıyasla yüzde 24 artış göstererek 109,5 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Geçen seneki raporda Google'ın marka değeri 88,2 milyar dolar olmuştu.

Böylece Google, Apple'ı geçerek, dünyanın en değerli markası oldu.

Raporda, dünyanın en büyük markalarının müşterilerine ulaşmasını sağlayan Google'ın arama motorunun başarısına dikkat çekilirken, şirketin bu hizmetten sağladığı reklam gelirlerinin de geçen sene yıldan yıla yüzde 20 yükseldiği vurgulandı.

Öte yandan, raporda, Apple'ın marka değerinin geçen seneye kıyasla yüzde 27 azalarak 107,1 milyar dolara düştüğü belirtildi. Şirketin geçen sene marka değeri 145,9 milyar dolar olmuştu.

Böylece 2011 yılından bu yana 6 yıl üst üste dünyanın en değerli markaları listesinin zirvesinde yer alan Apple, bu yıl ikinci sıraya geriledi.

"MÜŞTERİLER FİRMAYA İNANCINI KAYBETMEYE BAŞLADI"

Raporda, Apple'ın sadık müşterilerinin firmaya olan inancını kaybetmeye başladığının altı çizilirken, "Apple, müşterilerinin iyi niyetini aşırı derecede sömürdü. Apple Watch gibi yeni ürünler önemli gelir oluşturmakta başarısız oldu ve şirket tüketicilerinin arzuladığı yenilikçi teknolojileri ortaya koyamadı." ifadesine yer verildi.

Apple markasının "ışığını kaybettiği" yorumuna yer verilen raporda, şirketin gelirlerinin büyük bölümünü oluşturan iPhone'un, Güney Koreli elektronik devi Samsung'un yanı sıra, Çinli cep telefonu üreticileri Huawei ve OnePlus'la da rekabet etmek zorunda olduğu vurgulandı.

Dünyanın en değerli markaları listesinde ABD'li e-ticaret devi Amazon bu sene üçüncü sıradaki yerini korudu. Amazon'un marka değerinin geçen seneye kıyasla yüzde 53 artarak bu yıl 106,4 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Amazon'un gelecek 18 ay içinde ABD'de 100 bin kişilik yeni istihdam yaratmayı vaat ettiğine dikkat çekilen raporda, şirketin gelecek sene dünyanın en değerli markaları listesinde zirvede yer alabileceği bilgisine de yer verildi.

Listede dördüncü sırada ABD'li telekomünikasyon devi AT&T, beşinci sırada Microsoft ve altıncı sırada Samsung yer alırken, bir diğer Amerikalı telekomünikasyon şirketi Verizon yedinci, perakende zinciri Walmart sekizinci, Facebook dokuzuncu ve Çinli bankacılık devi ICBC onuncu oldu.

Brand Finance, dünyanın en değerli markaları listesini oluştururken, tüketicilerin şirkete olan duygusal bağı, şirketlerin finansal performansı, geçmiş ve öngörülen gelir miktarlarının yanı sıra, firmaların ana faaliyetleri, lisans anlaşmaları ve portföy yönetimleri gibi faktörlerin göz önüne alındığı bilgisini paylaştı.

(AA/RU/HA)

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