Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Temmuz 2017 Perşembe 13:43

Google, Londra'da Veri Merkezi Kuracak

Teknoloji devi Google’ın, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulut bilişim hizmetlerinde kullanılmak üzere veri merkezi kuracağı bildirildi.

Google, Londra'da Veri Merkezi Kuracak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Teknoloji devi Google’ın, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulut bilişim hizmetlerinde kullanılmak üzere veri merkezi kuracağı bildirildi.

İngiliz yayın kurumu BBC, Google’ın, Londra’da bulut bilişim hizmetlerinde kullanılmak üzere veri merkezi kurma kararı aldığını duyurdu.

Google’ın veri merkezine ne kadar yatırım yapacağı henüz açıklanmazken, Londra’da kurulacak veri merkezinin Brüksel’in ardından Avrupa’daki ikinci büyük veri merkezi olacağı belirtildi.

Google’ın, Londra’nın yanı sıra Finlandiya, Hollanda ve Almanya’da da bulut bilişimde kullanılmak üzere yeni veri merkezleri kurmaya hazırlandığı bildirildi.

Merkezi ABD’de olan araştırma şirketi Gartner’ın verilerine göre, Google, halihazırda Amazon ve Microsoft’un ardından bulut bilişimde dünyanın en büyük üçüncü veri sağlayıcısı durumunda bulunuyor. 

Google Grubu'nun Üst Yöneticisi SundarPichai, geçen yıl kasım ayında, Google'ın Londra’da yeni bir yönetim merkezi kuracağını, bunun için 1 milyar sterlinlik yatırım yapılacağını açıklamıştı. Pichai, yeni yönetim merkezinin 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirmişti.

Google’ın Londra’daki yeni merkezi için Kings Cross semtinde 60 bin 376 metrekarelik kullanım alanı olan bir gökdelen inşa edilmesi söz konusu. Google’ın yeni yönetim merkezinin, Londra’nın sembol gökdelenlerinden 306 metre uzunluğundaki TheShard’dan daha yüksek olması planlanıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu
Katar, ABD Ve Kuveyt'ten "İkinci Kez Üçlü Toplantı" Katar, ABD Ve Kuveyt'ten "İkinci Kez Üçlü...
Avrupa Konseyi’nden Belçika'ya Çağrı Avrupa Konseyi’nden Belçika'ya Çağrı
Nobel Ödüllü Çinli Muhalif Liu Hayatını Kaybetti Nobel Ödüllü Çinli Muhalif Liu Hayatını Kaybetti
ABD Başkanı Trump Paris'te ABD Başkanı Trump Paris'te
Kuzey Kore Açıklarında Deprem Kuzey Kore Açıklarında Deprem
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu

Haberi Oku